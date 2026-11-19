El mundo desarrollado solo ha conocido un endeudamiento comparable al actual bajo la sombra de la Segunda Guerra Mundial, cuando el pasivo público rozó el 150% del PBI en 1946. En tiempos de paz, sin embargo, transita hoy por un territorio inédito: un récord histórico que pone a prueba el equilibrio financiero global.

Las cifras del FMI retratan esta tendencia en las grandes economías: Japón lidera el pasivo con cerca del 200% del PBI, escoltado por Italia (138%), Estados Unidos (127%), Francia (119%), Canadá (116%) y el Reino Unido (102%), mientras la Eurozona promedia un 88% y la deuda pública ampliada de China rebasa el 104%. En total, la deuda gubernamental ha alcanzado los US$ 111 billones –casi el 100% del PBI mundial–, por lo que cada ciudadano nace hoy con una herencia de deuda equivalente a un año de ingresos. Además, conforme el crecimiento demográfico se desacelere primero y la población global disminuya después, el peso de esa carga se hará inevitablemente mayor.

Dado que las economías de mayor PBI –EE. UU., China, Europa y Japón– concentran más de dos tercios del pasivo global con menos de un quinto de la población, se configura una asimetría adversa sobre el mundo emergente. Al absorber el ahorro mundial, las potencias encarecen el crédito: mientras el bloque desarrollado se financia a tasas tan bajas como 3.5%, las naciones en desarrollo afrontan tasas mayores a 5.5%, encareciendo la inversión en infraestructura, salud y educación. A menos de que se corrija a tiempo, tarde o temprano, vía devaluación de las reservas en monedas duras, menor dinamismo o mayor inflación, esa factura será asumida por todos los países.

Lejos de moderar este rumbo, las potencias parecen atrapadas en una inercia que lo acentúa. Aun en crecimiento, EE. UU. y China sostienen déficits fiscales mayores al 8% del PBI, Francia supera el 5.5% e Italia bordea el 3%. En EE. UU., el servicio de intereses ya excede el billón de dólares anual.

Incluso si estos gobiernos cerraran hoy sus déficits fiscales, diluir su deuda exigiría crecer en términos reales por encima de la tasa de interés descontada la inflación. Con tasas de interés en alza y una expansión de apenas 1.7% en el G7, casi ninguna potencia occidental supera ese umbral, salvo excepciones como Irlanda y España, o en Asia, India y China. En cambio, sí cumplen holgadamente este criterio economías dinámicas como Singapur y los Emiratos Árabes Unidos, seguidas por emergentes de arraigada prudencia macroeconómica como el Perú.

En definitiva, cuanto menor sea la disciplina fiscal, mayor será la presión sobre la tecnología para acelerar la productividad y el crecimiento. La IA, la robótica y la digitalización apuntan hacia ese horizonte; pero nunca van a compensar, por sí solas, la falta de prudencia en las cuentas públicas. Más aún, como esa frontera tecnológica se concentra hoy en los países más endeudados, la asimetría se agrava: el crédito emergente se hace más caro porque las potencias absorben capital y lo usan para promover el desarrollo de estas tecnologías que controlan e incrementan su competitividad en relación al mundo en desarrollo.

José Martínez Sanguinetti es fundador y CEO de Sothys Capital