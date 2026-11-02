La Comisión Bicameral de Presupuesto del Congreso de la República acaba de aprobar, por mayoría, dos proposiciones legislativas clave: Ley de Endeudamiento y de Equilibrio Financiero para el 2027, textos enviados por el Gobierno.

Vale la pena hacer foco a la propuesta sobre el endeudamiento. “De 16 disposiciones, 13 cuentan con consensos y 3 no [...] El texto presenta los montos máximos de endeudamiento hasta US$ 2,800 millones y hasta S/ 19,183 millones [...]”, resumió José Arista, presidente de la comisión.

Del endeudamiento en moneda nacional, se destina un 89.8% para el apoyo a la balanza de pagos, un 9.5% proyectos sectoriales y 0.7% para bonos de reconocimiento por la Oficina de Normalización Previsional (ONP). Del endeudamiento en moneda extranjera, es un 35.7% para la balanza de pagos y 64.3% para proyectos de transporte, justicia, saneamiento y salud.

Ministro de Economía y Finanzas, Elmer Cuba; y senador, José Arista. Foto: Congreso

Arista agregó: “La propuesta destaca por su prudencia dado que el 67.2% del total del endeudamiento proviene de emisiones de bonos en moneda nacional, lo que reduce la exposición al riesgo cambiario”.

Si bien este texto se aprobó con 23 votos a favor, 0 en contra y 12 abstenciones, llamó la atención un pedido de uno de los diputados durante el debate.

Diego Bazán Calderón, de Renovación Popular, salió al frente a solicitar una disposición complementaria final vinculada a la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML). Vale decir que, hasta ahora, Rafael López Aliaga, líder del partido, es el virtual primer regidor de Lima (el grupo político retiró a su candidato a la alcaldía), pero no ha recibido credenciales.

El diputado pidió autorizar al Gobierno nacional, a través del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), a otorgar su garantía o aval a las operaciones de endeudamiento de la MML, “tanto a las previamente contratadas como a las nuevas, por un plazo de 20 años”. Esto, insistió, para facilitar el financiamiento y garantizar la continuidad de las inversiones públicas, especialmente en infraestructura vial.

“No podemos permitir que las dificultades financieras retrasen proyectos. Además, hay que recordar que Lima, a pesar de estar en un proceso de recibir competencias del Gobierno central, no recibe los presupuestos del fondo de compensación regional”, enfatizó.

Hay que recordar que, en julio de este año, el Consejo Fiscal (CF) reiteró su preocupación por el “elevado endeudamiento asumido por MML” debido a que compromete una parte importante de los recursos de las siguientes administraciones municipales, reduciendo el espacio fiscal disponible y, consecuentemente, poniendo en riesgo la provisión adecuada de servicios públicos.

Ante ello, el ministro de Economía y Finanzas, Elmer Cuba, señaló que evaluaría, en general, los pedidos de los diputados por el lado de la legalidad y equilibrio fiscal, y lo conversaría con los sectores respectivos.

En otro momento, Ernesto Zunini Yerren, de Juntos por el Perú, cuestionó que no se haya profundizado en los tres artículos en los que no hubo consenso: 9 (empresas y accionistas que incumplen sus obligaciones), 11 (colocación de bonos en el marco de la gestión de liquidez) y 13 (de la participación en esquemas financieros regionales o individuales).

Equilibrio financiero y presupuesto 2027

La proposición para la Ley de Equilibrio financiero se aprobó con 25 a favor, 0 en contra, 10 abstenciones. Mientras que el proyecto para la Ley de Presupuesto solo fue sustentado por el presidente de la comisión, pero se votará recién el miércoles 03 de noviembre.

José Arista recordó, sobre este último punto, que, de 138 disposiciones, 133 cuentan con consenso y solo 5 no lo tienen.

“Debemos presentar esta norma a más tardar el 8 de noviembre, de tal manera que el 15 de este mes esté listo en el pleno para su programación y discusión”, recordó el senador.