El Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur) proyecta que esta edición de la Feria Nacional “De Nuestras Manos 2026”, genere ventas superiores a S/ 1.5 millones y beneficie directamente a 92 unidades económicas artesanales.

El ministerio indicó que la feria permitirá a los artesanos llegar a nuevos clientes, promocionar sus productos y generar mayores oportunidades de negocio.

La artesanía de las 25 regiones del Perú se reúne desde hoy hasta el lunes 30 de noviembre en el Parque Alfredo Salazar.

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Detacó que se trata de la décima tercera edición, y reúne 96 stands con una variada muestra de la producción artesanal peruana.

Cada pieza refleja la identidad cultural de nuestros pueblos y los conocimientos transmitidos de generación en generación.

La artesanía de las 25 regiones del Perú se reúne desde hoy hasta el lunes 30 de noviembre en el Parque Alfredo Salazar. Foto: Mincetur

Así, “De Nuestras Manos 2026” se convierte en una vitrina para mostrar el talento de los maestros y maestras artesanos, acercar sus creaciones a nuevos consumidores y generar oportunidades comerciales para el sector. anotó.

Las exportaciones peruanas de artesanía registraron US$ 37 millones 198 mil entre enero y noviembre de 2025 (un leve aumento de 0.3 % frente al mismo periodo de 2024). Mientras que en el ámbito sectorial el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur) reportó en 2026 más de 91,050 artesanos inscritos en el Registro Nacional del Artesano (RNA).