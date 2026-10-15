Desde Urubamba, Cusco.

El ministro de Comercio Exterior y Turismo, Rogers Valencia, contó a Gestión que Machu Picchu se encamina hacia cambios en su modelo de visita, debido a la elevada demanda, por lo cual se trabaja en la ampliación de espacios disponibles y alternativas de recorrido según los intereses y capacidades de los viajeros.

“Para mejorar la capacidad de acogida hay dos instrumentos. Uno de ellos es la ampliación del espacio de visita y el otro instrumento es el cambio del modelo de la visita”, dijo en el marco de INFRACON 2026, organizado por la Sociedad Nacional de Construcción e Infraestructura (SNCI).

Vale enfatizar que la decisión final sobre la eventual ampliación del aforo de Machu Picchu recae en el Ministerio de Cultura, a cargo de Alberto Beingolea.

Según el funcionario, el modelo actual de Machu Picchu es de “alta fricción y demanda física” debido a los desplazamientos exigentes para subir y bajar gradas; por ello, los centros de interpretación pueden ayudar a transmitir los valores del monumento y complementar el tiempo que el viajero pasa dentro del sitio arqueológico.

Nuevos espacios. El Mincetur plantea ampliar las áreas de visita en Machu Picchu ante la elevada demanda turística. Foto: Enrique Cuneo / EC

Valencia mencionó la puesta en valor de los kilómetros 113 y 119 del Camino Inca, que permitiría ampliar los espacios de recorrido para diversificar la oferta turística, por ejemplo, con recorridos para quienes solo buscan subir montañas, así como opciones arqueológicas, históricas, geográficas y naturales.

“Se construyen distintas opciones de visita sobre el espacio y conservación, y esto es en lo que se está trabajando ahora. Existe un nivel de demanda bastante alto, lo que significa que tenemos que hacer nuevos estudios y ampliación del espacio de visita”, reiteró.

El titular del Mincetur recordó que, sobre las dificultades para conseguir boletos, se logró impedir el acaparamiento o bloqueo con la compra directa en la plataforma Tu Boleto.

Más oferta turística

Valencia aclaró que para este año se prevé licitar obras de infraestructura para desarrollar el destino turístico Choquequirao, en una intervención cuya inversión sería cercana a los S/ 1,000 millones.

Señaló a este diario que el proyecto contempla un horizonte de construcción de tres años y combinará mecanismos de ejecución: algunos mediante asociación público-privada (APP) y otros con inversión directa del Mincetur.

Resaltó que se busca avanzar simultáneamente en las intervenciones necesarias para catapultar a Choquequirao como atractivo turístico, dado que “se tiene el destino, pero no la infraestructura”.

También contempla el Mincetur una inversión de US$ 350 millones del Banco Mundial para un eje turístico en el Colca (Arequipa). De momento, se coordina con el Gobierno Regional de Arequipa para proyectos de inversión que van desde agua potable en comunidades hasta infraestructura vial y puesta en valor de monumentos.

Finalmente, se tiene como reto mejorar la conectividad en Kuélap y el Valle de Utcubamba (Amazonas), a través de la mejora de vías y del aeropuerto de Jaén.

El dato:

- Sobre el Aeropuerto Internacional de Chinchero, el ministro Valencia aclaró que desde el MTC han garantizado continuar con la construcción durante 2027, que será “un año de construcción”, para después ponerlo en operación a finales del 2028.