LimaTours busca romper la dependencia de Machu Picchu con nuevos destinos considerados "vírgenes" para los turistas internacionales. (Foto: Y qué planes).
LimaTours busca romper la dependencia de Machu Picchu con nuevos destinos considerados "vírgenes" para los turistas internacionales. (Foto: Y qué planes).
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Josimar Cóndor
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El turismo receptivo peruano sigue en recuperación, pero con cierta desaceleración en el esperado despegue, teniendo a Machu Picchu como cuello de botella por la venta de entradas. En ese contexto, LimaTours —con operación propia en el circuito del sur peruano y con una red de 150 hoteles conectados en línea— avanza con una velocidad distinta. En 2026, al cumplir 70 años de operación, anota un récord de ventas y toma impulso para ir detrás de nuevos mercados emisores de turistas y diversificar aún más su portafolio de destinos locales.

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