La inversión privada se perfila como uno de los principales motores de crecimiento de la economía peruana en 2026, alcanzando un crecimiento de 13.8% al cierre de este año, según un reciente reporte actualizado del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).

Esta expectativa, revelada en el Informe de Actualización de Proyecciones Macroeconómicas y Fiscales (IAPM) 2027-2031, supera la proyección anterior de 10.5% debido al desempeño de la inversión minera y el mayor avance de proyectos de infraestructura.

Solo la inversión minera crecería 24.1% debido a proyectos como Tía María y la Reposición Ferrobamba, además de nuevas inversiones vinculadas a la Optimización Cerro Verde. A ello se sumarían las inversiones para el sostenimiento de operaciones de Shougang, Antapaccay y Marcobre.

También se vería un impulso por las inversiones en infraestructura, entre ellas la Línea 2 del Metro de Lima, el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, así como proyectos de Asociaciones Público-Privadas (APP) adjudicados en años anteriores.

¿Qué pasará con la inversión privada en 2027?

Pese al avance esperado en 2026, este indicador no mantendría la misma fuerza el próximo año. De acuerdo con las cifras del MEF, la inversión privada moderaría su avance a apenas 6.5% en el 2027.

El informe no detalla qué factores explicarían la menor expansión pues solo se indica que la inversión privada seguiría respaldada por la ejecución de proyectos mineros y de infraestructura, pero sí se indica que persistirían riesgos asociados a los conflictos geopolíticos.

Por otro lado, las proyecciones del MEF apuntan a que la inversión privada retomaría un mayor dinamismo en el mediano plazo.