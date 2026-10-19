En el caso de la minería, alcanzó un desembolso por US$ 3,300 millones en el primer semestre. (Foto: USI)
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Instituto Peruano de Economía (IPE)
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El dinamismo de la inversión privada, en 2026, es generalizado y contrasta con el moderado avance entre 2022 y 2025. Según categorías de inversión, en el primer semestre, el consumo interno de cemento creció 12.9%,tras caer en promedio 1% anual en los cuatro años previos. Además, las importaciones de bienes de capital se incrementaron casi 24%, multiplicando más de siete veces su ritmo de avance anterior.

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