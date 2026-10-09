La DJA es, a criterio de especialistas consultados por este diario, una primera acción del Minem, hoy liderado por Guillermo Shinno, para evitar que la exploración siga perdiendo peso dentro de la inversión minera. ¿Qué propone el ministerio y qué impacto tendría? Aquí los detalles.

Una iniciativa necesaria

De acuerdo con la propuesta, la DJA sería aplicable a proyectos de exploración minera de impacto no significativo que cumplan condiciones específicas.

Entre ellas están, como principales criterios, que comprendan hasta 10 plataformas de perforación y una superficie menor de 5 hectáreas, siempre que cumplan las condiciones ambientales y territoriales establecidas, como no estar cerca de Áreas Naturales Protegidas ni cuerpos naturales de agua, entre otros.

La DJA se entiende aprobada desde su presentación, con expediente completo y taller participativo previo. Aparte, quedará sujeta a fiscalización posterior y a supervisión del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA).

Para Luis Miguel Incháustegui, extitular del Minem, un instrumento como la DJA era solicitado por las mineras desde hace tiempo, por lo que saludó su impulso.

“Me parece una decisión acertada y un buen primer paso para que las normas agilicen la actividad de exploración. Muchas empresas, viendo que los trámites demoraban, optaban por presentar instrumentos más complejos, a pesar de no necesitarlo por la cantidad de perforaciones”, refirió.

Especialistas saludan la iniciativa del Minem con la DJA, pero esperan otras medidas que refuercen su intención. Foto: Andina.

En línea similar, Sebastián Linares, abogado Senior de Ambiental y Minero en Vargas Pareja Abogados, consideró que el DJA busca evitar que proyectos de reducida escala se estanquen en trámites desproporcionados a su impacto.

Pero para que ese objetivo se concrete, la aprobación automática exige que el titular verifique rigurosamente, antes de presentar la DJA, que cumple cada condición, pues de ello depende contar con un Instrumento de Gestión Ambiental (IGA) válido.

“El Minem parece haberse dado cuenta que el problema no son los requisitos, pero sí la credibilidad de los plazos. Cuando a un cliente le haces un informe, remarcas los días hábiles que fija la norma, pero que en realidad se extienden hasta dos años, hay una discordancia que esta DJA podría romper”, destacó.

En este escenario, aparentemente favorable a su aprobación, la propuesta aún sigue abierta a comentarios. El plazo legal son 15 días calendario, periodo que vencería el miércoles 14 de octubre, según el proyecto de D.S. publicado por el Minem.

Revertir panorama complejo

La iniciativa del Minem es una reacción a una actualidad compleja para la exploración minera. Según los datos más recientes del propio ministerio, entre enero y julio del 2026, la inversión minera en Perú alcanzó US$ 4,177 millones, un crecimiento del 45%, pero el gasto en exploración fue el que menos creció entre todas las categorías.

En los primeros siete meses del año la inversión en exploración sumó US$ 412 millones. Esto representa un crecimiento de 2.8% respecto a igual periodo del 2025. Aparte, hoy este rubro representa ahora el 10% del total de lo que gasta el sector minero, cuando hace un año atrás significaba el 14%.

Por lo anterior Incháustegui fue claro: el Minem debe complementar el “primer paso” que significaría la DJA con otras medidas. El riesgo es alto, ya que si la exploración en Perú sigue retrocediendo, será porque aumenta en otros países.

“Es necesario un sentido de urgencia y avanzar otras iniciativas también. No podemos olvidar que competimos por atraer inversionistas que exploren el territorio”, indicó.

Shinno adelantó sobre este punto que cerca del 50% de los procesos que actualmente se realizan en el Minem serán reducidos o modificados. En torno a la exploración minera, la brújula es tener un régimen simplificado, con devolución del IGV para los proyectos y la aplicación del silencio administrativo positivo en determinados procedimientos mineros, como sería la DJA.

Pero Incháustegui propuso más. “Desde 2019 en el Minem, vía una comisión, se propuso que, de ser necesaria una consulta previa para la exploración, que se haga de forma paralela y así ganar tiempo. Otro punto es la coordinación con otras entidades opinantes, como la Autoridad Nacional del Agua (ANA) o el Sernanp. Sería bueno que expongan un programa más consolidado y no solo presentarlas por partes”, sostuvo.

Vale recordar que, desde el inicio del Gobierno de Keiko Fujimori, los ministerio de Ambiente, Desarrollo Agrario, donde está adscrita la ANA, y el propio Minem han sido declarados en reorganización.

Minem reconoce “desazón” del sector minero

Si bien la cartera propone crear una “nueva” exigencia para la exploración minera con la DJA, no es una idea inédita. Linares recordó que existe la Ficha Técnica Ambiental (FTA) y que, desde hace unos años, el propio Minem impulsó la “FTA de menor complejidad” para proyectos de entre 10 a 20 perforaciones.

Sin embargo, en la exposición de motivos del D.S. propuesto, el Minem reconoce que no funcionó. “El mecanismo actualmente diseñado para los proyectos de menor complejidad no ha logrado constituirse en una vía efectiva de simplificación y de aceptación por el sector minero”, recalcan.

El Poder Ejecutivo plantea modificar el sistema de evaluación de impacto ambiental del Senace para acelerar procesos. (Imagen: Andina)

¿La razón principal? Su baja utilidad. Entre 2024 y lo que va del 2026, se aprobaron 18 FTA, pero solo 3 se acogieron a la versión menos compleja, a pesar de estar bajo el umbral de 10 plataformas, ahora planteado para la DJA.

A ello hay que agregarle que la mayoría de observaciones presentadas fueron de carácter formal y no de fondo, un problema que ya advirtió Silvia Cuba, presidenta del Senace, en entrevista con Gestión recientemente. La funcionaria apuntó a corregir el trabajo de las consultoras ambientales para resolver esa demora por temas procedimentales.

“El tema con la FTA de menor complejidad era que se pedían menos documentos, pero el proceso era muy similar al de otro documento de mayor alcance en plataformas (...) El mercado hoy no busca ir de frente a explorar en áreas muy grandes, si no menos, 4 o 5 plataformas para empezar”, dijo Linares sobre ello.