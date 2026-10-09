En los primeros siete meses del año la inversión en exploración sumó US$ 412 millones. Fotocomposición: ChatGPT, Alessandro Azurín, Diario Gestión.
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Alessandro Azurín
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La semana pasada el Ministerio de Energía y Minas (Minem) publicó un proyecto de Decreto Supremo (D.S.) que crea la Declaración Jurada Ambiental para Exploración Minera (DJA), como una herramienta complementaria a la aprobación de estas iniciativas, claves para el desarrollo minero del Perú.

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