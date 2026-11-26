El directivo señaló que la firma este año invirtió US$ 65 millones en el desarrollo de nuevas áreas de cultivo de arándanos y uva; ello, como parte de su programa de expansión en Piura. En específico, se trata de la incorporación de 320 hectáreas (ha) adicionales de uva de mesa y 300 ha de arándanos, que en el último caso marca el ingreso de la compañía al negocio de los berries.

“El arándano es un producto nuevo y ya hemos mandado muestras al exterior. La producción importante viene para el próximo año, en cuyo periodo también empezaremos a exportar”, remarcó Mustafá.

Respecto a la uva, el ejecutivo manifestó que la compañía cuenta actualmente con 1,500 hectáreas en producción. “Estamos creciendo con uva porque vemos que tiene un amplio potencial para seguir creciendo en el mercado”, agregó.

Ecosac ingresó al negocio de arándanos con 300 ha. (Foto: Difusión)

Impacto del Fenómeno de El Niño

Sobre el impacto del FEN en Piura, cuya zona aloja las operaciones de Ecosac, Mustafá explicó que las temperaturas elevadas vienen afectando el desarrollo de los cultivos. De acuerdo al expertirse del ejecutivo, el mango, arándano y uva figuran entre los productos de mayor afectación en el norte del país.

“De estos frutos, Ecosac se encuentra en el desarrollo de arándanos y uva de mesa y pimientos”, añadió.

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El empresario detalló que las altas temperaturas aceleran el proceso de desarrollo de los cultivos e impiden que alcancen su crecimiento completo y, por ende, resulta en una menor producción.

“Creemos que esto puede derivar en una producción menor de uva de hasta el 30%. Y si bien una menor oferta generaría una recuperación de los precios, la compensación es mediana”, refirió.

Inversión en infraestructura

Como parte de las acciones preventivas, Ecosac destinó entre US$ 3 millones y US$ 4 millones a la construcción de drenes, infraestructura que permite evacuar el agua de las lluvias hacia los ríos. Mustafá sostuvo que el desarrollo de infraestructura resulta fundamental para afrontar estos eventos climáticos y aprovechar también el recurso hídrico que generan las precipitaciones.

“El país todavía necesita avanzar en obras de drenaje para reducir los efectos de las lluvias en las ciudades y las zonas productivas. El FEN tenemos que verlo como tal para poder hacer la infraestructura que lamentablemente todavía nos falta”, concluyó.

El dato