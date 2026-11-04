La Agroexportadora Sol de Olmos proyecta producir entre 170 y 180 contenedores de lima Tahití durante la campaña que comenzará a mediados de noviembre y se extenderá hasta fines de abril. La estimación está por debajo de los 250 contenedores previstos inicialmente, debido a las condiciones climáticas asociadas al Fenómeno El Niño (FEN).

Cesáreo Sifuentes, gerente agrícola de la compañía, estima que la producción alcanzará alrededor del 80% de un año normal. Y es que, según explicó a FreshPlaza, la empresa cuenta con árboles que mantienen reservas suficientes y un manejo nutricional adecuado para sostener los cultivos.

Sin embargo, las dificultades en el cuajado del fruto, especialmente en Piura, vienen condicionando el desarrollo de la campaña.

Lima Tahití peruana mejora sus precios pese a menor producción

El impacto climático también representa un desafío para los pequeños agricultores. Sifuentes señaló que la mayoría de los árboles de lima del país corresponde a agricultura de pequeña escala y que, en aquellos casos en que los productores no pudieron preparar sus campos frente a las condiciones climáticas, la producción podría reducirse a la mitad.

En paralelo, los precios de exportación muestran una mejora frente al año pasado. El ejecutivo indicó que, a estas alturas de 2025, la lima Tahití se comercializaba a US$ 0.90 FOB, mientras que actualmente registra valores de entre US$ 1.15 y US$ 1.20 FOB, con un promedio de US$ 1.15.

Sifuentes consideró que la campaña podría ser favorable en términos de precios, aunque precisó que Agroexportadora Sol de Olmos tendrá una producción menor a la del año pasado.

Estados Unidos es el principal mercado de la compañía, que también exporta a Chile y República Dominicana. Sifuentes señaló que Europa viene solicitando más fruta peruana ante la menor disponibilidad de Brasil, cuyas lluvias dificultan las cosechas.

Agroexportadora Sol de Olmos mantendrá sus volúmenes actuales y retomará sus planes de expansión una vez que pase el fenómeno climático.

Menor oferta de competidores condiciona la campaña de lima Tahití

La producción de otros países también enfrenta dificultades por las lluvias. Según Sifuentes, México y Colombia registran una menor disponibilidad de fruta. México atraviesa semanas en las que no puede cosechar, mientras que Colombia comenzó a enfrentar las precipitaciones antes que Perú.

El ejecutivo también mencionó a Nicaragua entre los países que abastecen el mercado estadounidense.

Agroexportadora Sol de Olmos no prevé ampliar su oferta durante esta campaña y mantendrá los volúmenes actuales. Sifuentes indicó que el comportamiento de las próximas lluvias será determinante para la cosecha, debido al riesgo de inundaciones en los campos y bloqueos de caminos y carreteras que dificulten el traslado del personal.

Una vez que pase el fenómeno climático, la compañía espera retomar sus planes de crecimiento, que contemplan desarrollar nuevos productos, habilitar nuevas áreas agrícolas y ampliar sus volúmenes.