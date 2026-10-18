El jengibre peruano busca ganar posiciones en la canasta agroexportadora y no está tan lejos de entrar al "top 10". (Foto: Pexels).
El jengibre peruano busca ganar posiciones en la canasta agroexportadora y no está tan lejos de entrar al "top 10". (Foto: Pexels).
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Camila Vera
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Años atrás, en 2012, el kion era la apuesta de unos pocos productores de Junín que intentaban aprovechar su potencial orgánico y gourmet. Pero hoy ya juega en las “grandes ligas” de la agroexportación del Perú. Con envíos superiores a los US$ 100 millones en su trayectoria, este tallo subterráneo ocupa el puesto 12 entre los productos vegetales de la canasta nacional con alto valor.

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