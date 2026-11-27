La Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) convocó a la octava licitación de nuevos afiliados al Sistema Privado de Pensiones (SPP), proceso en el que las entidades participantes competirán por administrar a los trabajadores que se incorporen al sistema previsional durante los próximos dos años.

La apertura de sobres y la adjudicación se realizarán en acto público el 8 de enero de 2027. Uno de los requisitos es que las ofertas por la comisión sobre el saldo sean inferiores a 0.68% anual.

La entidad que gane la licitación recibirá a los trabajadores que ingresen por primera vez al SPP entre el 1 de junio de 2027 y el 31 de mayo de 2029.

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También incorporará a las personas que, al 31 de mayo de 2027, tengan 18 años o más, no estén afiliadas a ningún régimen previsional y no hayan elegido uno dentro del plazo establecido.

El proceso incluirá, además, a los afiliados al Sistema Nacional de Pensiones (SNP) que soliciten su traslado al SPP mediante la Plataforma de Afiliación Segura y Transparente (PAST).

Los nuevos afiliados deberán permanecer en la entidad adjudicataria durante dos años. No obstante, podrán trasladarse a otra administradora una vez cumplidos 180 días de permanencia, siempre que esta les ofrezca una mayor rentabilidad neta de comisiones.

Podrán participar en la licitación las Empresas Administradoras de Fondos (EAF) registradas en la SBS, las AFP con certificado de organización vigente otorgado por la Superintendencia y las entidades del sistema que cumplan con las condiciones establecidas en las bases.