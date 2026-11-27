El cobre registró su mayor avance desde enero y amplió su recuperación desde un mínimo de 11 meses, ante el regreso del apetito por el riesgo tras una liquidación provocada por las preocupaciones en torno a las inversiones en inteligencia artificial.

Los futuros llegaron a subir 6.5%, el mayor avance intradía desde el 29 de enero, y superaron los US$ 12,600 por tonelada en la Bolsa de Metales de Londres (LME). Los precios se encaminaban a su primera ganancia semanal desde principios de octubre. El estaño —otro metal vinculado al desarrollo de la IA— también se disparó, mientras el zinc, el aluminio y el plomo avanzaban.

Los metales se han visto sacudidos por la volatilidad de las acciones tecnológicas, junto con la perspectiva de alzas de las tasas de interés que podrían enfriar la demanda de materias primas industriales. Los futuros de los índices bursátiles de Estados Unidos subían el viernes, mientras las acciones chinas avanzaban después de que el Consejo de Estado en Pekín reafirmara su apoyo a los mercados en una inusual declaración al mediodía.

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Los operadores que habían apostado por nuevas caídas se vieron obligados a recomprar cobre a medida que mejoraba el ánimo del mercado, lo que ayudó a acelerar el repunte del viernes. La recuperación de los precios probablemente se debió a “una cobertura concentrada de posiciones cortas provocada por el repunte de las acciones estadounidenses”, dijo Harry Jiang , operador de China-Base Ningbo Group Co. “Con los inventarios chinos todavía ajustados, un rebote como este tiene mucho sentido”.

La perspectiva de aranceles de EE.UU. llevó a los operadores a enviar enormes volúmenes de cobre a Estados Unidos previamente este año, lo que redujo la oferta en otros mercados. Más recientemente, una contracción de posiciones cortas en China creó una lucrativa oportunidad para enviar el metal en la dirección opuesta. Las empresas de logística recibieron una avalancha de consultas de operadores interesados en transportar el metal desde EE.UU. a China, y ya se reservaron varios envíos.

Cobre se encamina hacia primera ganancia semanal desde principios de octubre

La prima de Yangshan para los cargamentos importados alcanzó un récord de US$ 500 por tonelada la semana pasada, pero desde entonces cayó a US$ 320, según datos de Shanghai Metals Market. Aun así, se mantiene muy por encima de los niveles históricos. La diferencia entre el precio físico al contado en China y los futuros de referencia también se redujo durante la última semana, pero sigue siendo considerable. Los inventarios monitoreados por la bolsa aumentaron ligeramente.

El cobre ha caído con fuerza desde que alcanzó un récord cercano a US$ 15,000 por tonelada en septiembre, ante las preocupaciones sobre la sostenibilidad del gasto en centros de datos de IA. La perspectiva de alzas de las tasas de interés en EE.UU. agregó presión. El metal rojo subía 4.4%, a US$ 12,391 por tonelada en la LME a las 10:22 a.m. en Londres. El estaño llegó a dispararse 8.1%, mientras el aluminio y el zinc avanzaban más de 2%.