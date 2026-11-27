La Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) dispuso la restricción inmediata del tránsito vehicular y peatonal en toda la Costa Verde debido a la intensificación de los oleajes anómalos registrados en el litoral peruano.

La medida fue adoptada por disposición del alcalde de Lima, Renzo Reggiardo, tras el informe de alerta emitido por la Dirección de Hidrografía y Navegación de la Marina de Guerra del Perú.

Mediante el Decreto de Alcaldía N.° 013-2026, la comuna capitalina estableció la restricción ante el riesgo de inundaciones, erosión costera y posibles daños en la infraestructura vial. Según la MML, el objetivo es proteger la vida, la salud y la integridad física de las personas.

La Costa Verde permanecerá restringida al tránsito vehicular y peatonal debido a la intensificación de los oleajes. Foto: Andina/ Juan Carlos Guzmán.

¿Hasta cuándo estará restringido el tránsito?

Las restricciones en el circuito de playas se mantendrán hasta que la Dirección de Hidrografía y Navegación levante formalmente las alertas o avisos relacionados con el estado del mar. La MML no estableció una fecha específica para el levantamiento de la medida.

La Gerencia de Movilidad Urbana y la Gerencia de Gestión del Riesgo de Desastres de la Municipalidad de Lima estarán a cargo de coordinar y supervisar el cumplimiento de las disposiciones.

Además, la comuna capitalina notificó a las municipalidades distritales que tienen jurisdicción sobre la franja costera para que implementen acciones de control y prevención respecto de las actividades comerciales, turísticas, deportivas y artísticas, así como del uso general de las playas.

La Municipalidad de Lima exhortó a la ciudadanía a respetar las restricciones, evitar acercarse a las zonas consideradas de riesgo y seguir las recomendaciones de las autoridades competentes.