Ante la alerta de oleajes anomalos la emitida por la Dirección de Hidrografía y Navegación de La Marina de Guerra del Perú, la Municipalidad Metropolitana de Lima dispuso la restricción vehicular en la Costa Verde.

La restricción preventiva abarca el carril derecho en sentido de norte a sur, desde la bajada San Martin hasta la bajada Armendariz, pasando por la bajada Balta.

Del mismo modo la vereda peatonal contigua. Esta medida entrará en vigencia a partir de las 5:00 a m. del jueves 26 de noviembre.

Las olas impactan contra el borde costero y alcanzan las estructuras de protección de la Costa Verde. (Foto: Joel Alonzo/@photo.gec)

Indicó que la Gerencia de Movilidad Urbana, la Gerencia de Gestión del Riesgo de Desastres y EMAPE estarán a cargo de implementar las restricciones. monitorear las condiciones de la zona y garantizar la transitabilidad en los carriles habilitados

“Estas disposiciones se mantendrán vigentes hasta que la Dirección de Hidrografía y Navegación de la Marina de Guerra del Perú levante la alerta de oleajes anomalos”, anotó.

La Municipalidad Metropolitana de Lima exhortó a la población a mantener la calma, respetar la señalización y acatar las medidas preventivas, establecidas para proteger la vida y la integridad fisica de las personas.

#Ahora | Por disposición del alcalde @Renzo_Reggiardo, desplegamos acciones de prevención y atención en cinco playas de la Costa Verde. A través de @EmapeMML, se ejecuta trabajos de limpieza y remoción de dos postes caídos por el oleaje anómalo. Además, el COER #MML de la @GRDMML, realiza verificaciones, coordina con las empresas de servicios y delimita los perímetros de seguridad para prevenir riesgos a la población. — Municipalidad de Lima (@MuniLima) November 24, 2026

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Hace tan solo unos días, los fuertes oleajes provocaron la caída de postes y la rotura de parte del muro de contención. La parte más afectada fue la playa Wikiki.

José Oviedo, gerente de Desarrollo Urbano de la Municipalidad de Miraflores, confirmó el nivel de deterioro que atraviesa este sector.

El funcionario dijo que el derrumbe en la playa Waikiki no constituye un caso aislado, sino el segundo colapso de magnitud registrado en la zona costera del distrito en menos de un mes.

“Recordemos que hace menos de 3 semanas hemos perdido un carril en el tramo de playa La Pampilla 1, donde actualmente solo hay dos carriles, porque se socavó también la base y se ha perdido un carril. Ahora hemos perdido el malecón en este tramo”, precisó Oviedo.