La capacidad de respuesta de los establecimientos de salud de Tumbes frente a un posible incremento de casos de dengue presenta una serie de deficiencias. La Contraloría General de la República identificó que tres establecimientos de la región carecen de pruebas rápidas para diagnosticar esta enfermedad , además de registrar problemas de abastecimiento de medicamentos y conservación de vacunas.

Las observaciones fueron detectadas en el Hospital Regional José Alfredo Mendoza Olavarría II-2 y los centros de salud CLAS Andrés Araujo Morán y San Jacinto, durante visitas de control realizadas entre el 12 y el 16 de octubre de 2026. La situación genera preocupación ante las lluvias previstas por el Fenómeno El Niño durante el periodo 2026-2027.

En el Hospital Regional José Alfredo Mendoza Olavarría II-2, la Contraloría encontró que no se cuenta con pruebas rápidas para detectar dengue ni reactivos. También advirtió que existen medicamentos almacenados en cantidades superiores a las necesarias, con el consiguiente riesgo de que venzan, mientras que el banco de sangre no dispone de plaquetas.

Por su parte, el Centro de Salud CLAS Andrés Araujo Morán presenta un stock insuficiente de medicamentos y tampoco cuenta con pruebas rápidas para diagnosticar dengue . Aunque dispone de 3,146 dosis de la vacuna contra esta enfermedad, apenas el 18.4% de la población objetivo recibió la primera dosis.

La Contraloría advirtió deficiencias en tres establecimientos de salud de Tumbes que podrían limitar su capacidad de respuesta ante un incremento de casos de dengue. (Foto: GEC)

La situación también alcanza al Centro de Salud San Jacinto, donde se identificó falta de pruebas rápidas, medicamentos insuficientes y 180 dosis de vacunas sin rotación. A ello se suma que el depósito de medicamentos registra temperaturas superiores a los 38 °C. Además, el ambiente destinado a conservar las vacunas carece de climatización y de un grupo electrógeno.

Riesgos ante las lluvias

Las deficiencias no se limitan al abastecimiento de insumos médicos. Según los informes de control, los establecimientos tienen entre 26 y más de 60 años de antigüedad y presentan filtraciones, canaletas deterioradas, drenajes obstruidos y conexiones eléctricas expuestas.

Estas condiciones podrían agravar los riesgos ante las precipitaciones asociadas al Fenómeno El Niño. Entre las posibles consecuencias figuran inundaciones, daños a medicamentos y vacunas, así como la formación de criaderos del zancudo transmisor del dengue.

Frente a estos hallazgos, la Contraloría comunicó las situaciones adversas al titular del Gobierno Regional de Tumbes para que disponga las medidas preventivas y correctivas correspondientes. El objetivo es reducir la exposición de la población a estos riesgos y fortalecer la capacidad de atención de los establecimientos sanitarios ante un eventual incremento de casos de dengue durante la temporada de lluvias.