Lluvias intensas azotan Tumbes y alcanzan la sierra de la región Piura.
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Redacción Gestión
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La medida fue oficializada mediante el , publicado hoy en el diario oficial El Peruano, y tendrá una vigencia de 60 días calendario.

La declaratoria permitirá ejecutar acciones excepcionales e inmediatas para reducir el riesgo identificado en las localidades comprendidas, así como implementar medidas de respuesta y rehabilitación, de ser necesario.

¿EN QUÉ REGIONES RIGE EL ESTADO DE EMERGENCIA?

Según la norma, la medida comprende distritos de 24 departamentos del país y la Provincia Constitucional del Callao, ante la amenaza de lluvias intensas.

Cabe precisar que la declaratoria no comprende a todos los distritos de estas jurisdicciones.

¿QUÉ ACCIONES DE EJECUTARÁN PARA REDUCIR LOS RIESGOS POR LLUVIAS?

Asimismo, las acciones deberán estar directamente relacionadas con el peligro que motivó la declaratoria. Para ello, se contempla la participación de los ministerios y de otras instituciones públicas y privadas involucradas en la atención de la emergencia.

¿POR QUÉ SE DECLARÓ EL ESTADO DE EMERGENCIA?

La medida responde a la identificación de condiciones de muy alto riesgo ante posibles precipitaciones intensas asociadas al Fenómeno El Niño 2026-2027.

De acuerdo con el sustento de la norma, la capacidad de respuesta de los gobiernos regionales frente al peligro inminente ha sido superada. Por ello, se considera necesaria la participación técnica y operativa de las instituciones del Ejecutivo para ejecutar las acciones de prevención y atención correspondientes.

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