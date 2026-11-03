El Ejecutivo declaró el estado de emergencia en 1,380 distritos de 191 provincias del país ante el peligro inminente de intensas precipitaciones pluviales asociadas al Fenómeno El Niño 2026-2027.

La medida fue oficializada mediante el Decreto Supremo N.º 149-2026-PCM, publicado hoy en el diario oficial El Peruano, y tendrá una vigencia de 60 días calendario.

La declaratoria permitirá ejecutar acciones excepcionales e inmediatas para reducir el riesgo identificado en las localidades comprendidas, así como implementar medidas de respuesta y rehabilitación, de ser necesario.

¿EN QUÉ REGIONES RIGE EL ESTADO DE EMERGENCIA?

Según la norma, la medida comprende distritos de 24 departamentos del país y la Provincia Constitucional del Callao, ante la amenaza de lluvias intensas.

Las jurisdicciones incluidas son Amazonas, Áncash, Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Cajamarca, Cusco, Huancavelica, Huánuco, Ica, Junín, La Libertad, Lambayeque, Lima, Loreto, Madre de Dios, Moquegua, Pasco, Piura, Puno, San Martín, Tacna, Tumbes y Ucayali, además del Callao.

Cabe precisar que la declaratoria no comprende a todos los distritos de estas jurisdicciones. La relación específica de provincias y distritos incluidos figura en el anexo del Decreto Supremo N.º 149-2026-PCM.

¿QUÉ ACCIONES DE EJECUTARÁN PARA REDUCIR LOS RIESGOS POR LLUVIAS?

El dispositivo establece que los gobiernos regionales y locales comprendidos deberán ejecutar medidas de prevención, reducción del riesgo y respuesta ante posibles emergencias. Estas intervenciones contarán con la coordinación técnica y el seguimiento del Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci).

Asimismo, las acciones deberán estar directamente relacionadas con el peligro que motivó la declaratoria. Para ello, se contempla la participación de los ministerios y de otras instituciones públicas y privadas involucradas en la atención de la emergencia.

¿POR QUÉ SE DECLARÓ EL ESTADO DE EMERGENCIA?

La medida responde a la identificación de condiciones de muy alto riesgo ante posibles precipitaciones intensas asociadas al Fenómeno El Niño 2026-2027.

La decisión se sustenta en las evaluaciones técnicas del Indeci, que identificaron localidades expuestas a escenarios de peligro que requieren la intervención de entidades del Gobierno nacional.

De acuerdo con el sustento de la norma, la capacidad de respuesta de los gobiernos regionales frente al peligro inminente ha sido superada. Por ello, se considera necesaria la participación técnica y operativa de las instituciones del Ejecutivo para ejecutar las acciones de prevención y atención correspondientes.