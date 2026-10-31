El fenómeno empezaría a debilitarse gradualmente desde marzo. El Enfen prevé precipitaciones superiores a lo habitual en la costa norte y central, así como en zonas de la sierra, hasta el verano de 2027. Foto: Tania Bautista.
El fenómeno empezaría a debilitarse gradualmente desde marzo. El Enfen prevé precipitaciones superiores a lo habitual en la costa norte y central, así como en zonas de la sierra, hasta el verano de 2027. Foto: Tania Bautista.
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Redacción Gestión
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El Niño Costero mantendría una magnitud extraordinaria hasta febrero de 2027 y después comenzaría a debilitarse de manera gradual, hasta junio de ese año, informó la Comisión Multisectorial Encargada del Estudio Nacional del Fenómeno El Niño (Enfen).

El organismo precisó que el calentamiento del mar frente a la costa peruana alcanzó su mayor intensidad desde el inicio del evento.

En cambio, se esperan precipitaciones dentro de lo normal o por debajo de ese nivel en la sierra suroriental, la sierra centro-oriental y la Amazonía. El déficit sería más marcado en la región del Titicaca, donde las lluvias estarían por debajo de lo habitual.

Estas serán más intensas y con mayor frecuencia en la costa norte; en la sierra suroriental, sierra centro oriental y la región amazónica central y sur se esperan lluvias inferiores o dentro de lo normal.

CAUDALES DE LOS RÍOS EN EL NORTE

Los ríos de la costa norte registrarían caudales por encima de lo normal, principalmente en las cuencas de Tumbes, Chira, Piura, La Leche y Jequetepeque.

Esta tendencia se extendería desde diciembre hacia la costa central, con incrementos en los ríos Chillón, Rímac y Lurín, según las proyecciones del Enfen.

En la Amazonía, los caudales se mantendrían dentro de sus niveles normales en la selva norte, mientras que en el centro y sur estarían por debajo de lo esperado, principalmente en los ríos Ucayali, Huallaga, Apurímac y Vilcanota.

NUEVOS RÉCORDS

En cuanto a los recursos marinos, la menor disponibilidad de anchoveta seguiría afectando la alimentación de las aves guaneras y los lobos marinos.

En contraste, en la costa centro-norte se mantendría la presencia de especies como perico, túnidos y picudos frente a todo el litoral.

RESERVAS HÍBRICAS

Esta situación, sumada al déficit de lluvias previsto en la sierra sur y suroriental, podría afectar la disponibilidad de agua para la campaña agrícola de 2027.

Asimismo, el nivel del mar seguiría por encima de lo normal, lo que aumentaría el riesgo de inundaciones y erosión costera ante la ocurrencia de oleajes anómalos, especialmente en playas de poca pendiente.

Los ríos de la costa norte registrarían caudales superiores a lo normal, mientras que las reservas de agua en algunas zonas del país podrían verse comprometidas para la próxima campaña agrícola. Foto: ENFEN.
Los ríos de la costa norte registrarían caudales superiores a lo normal, mientras que las reservas de agua en algunas zonas del país podrían verse comprometidas para la próxima campaña agrícola. Foto: ENFEN.

ENFEN BRINDA RECOMENDACIONES

De la misma manera, pidió a las autoridades utilizar los pronósticos y escenarios de riesgo para fortalecer las acciones de prevención.

El próximo comunicado oficial se publicará el viernes 13 de noviembre de 2026, con una actualización de las condiciones del fenómeno.

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