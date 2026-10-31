El Niño Costero mantendría una magnitud extraordinaria hasta febrero de 2027 y después comenzaría a debilitarse de manera gradual, hasta junio de ese año, informó la Comisión Multisectorial Encargada del Estudio Nacional del Fenómeno El Niño (Enfen).

El organismo precisó que el calentamiento del mar frente a la costa peruana alcanzó su mayor intensidad desde el inicio del evento.

Las lluvias se mantendrían por encima de sus niveles habituales entre noviembre de 2026 y enero de 2027 en la costa norte, costa central y zonas de la sierra central y occidental, con episodios de moderada a fuerte intensidad, según las proyecciones del Enfen.

En cambio, se esperan precipitaciones dentro de lo normal o por debajo de ese nivel en la sierra suroriental, la sierra centro-oriental y la Amazonía. El déficit sería más marcado en la región del Titicaca, donde las lluvias estarían por debajo de lo habitual.

Mientras que para el verano del próximo año continuarían las lluvias por encima de lo normal en la costa norte, costa central y sierra norte occidental.

Estas serán más intensas y con mayor frecuencia en la costa norte; en la sierra suroriental, sierra centro oriental y la región amazónica central y sur se esperan lluvias inferiores o dentro de lo normal.

📣 La Comisión Multisectorial Encargada del Estudio Nacional del Fenómeno “El Niño” - #ENFEN mantiene la alerta de El Niño Costero, el cual continuaría hasta fines de otoño de 2027. Comunicado ➡️ https://t.co/wA9o9whOHn https://t.co/lZeIcU1rqU — ENFEN (@enfenperu) October 30, 2026

CAUDALES DE LOS RÍOS EN EL NORTE

Los ríos de la costa norte registrarían caudales por encima de lo normal, principalmente en las cuencas de Tumbes, Chira, Piura, La Leche y Jequetepeque.

Esta tendencia se extendería desde diciembre hacia la costa central, con incrementos en los ríos Chillón, Rímac y Lurín, según las proyecciones del Enfen.

En contraste, los ríos de la sierra suroriental y centro-oriental presentarían caudales normales o inferiores. La situación sería más crítica en los afluentes del lago Titicaca, que mantendrían niveles por debajo de lo habitual y afectarían el volumen de agua del lago.

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En la Amazonía, los caudales se mantendrían dentro de sus niveles normales en la selva norte, mientras que en el centro y sur estarían por debajo de lo esperado, principalmente en los ríos Ucayali, Huallaga, Apurímac y Vilcanota.

NUEVOS RÉCORDS

Las temperaturas del aire continuarían por encima de sus valores habituales en toda la costa peruana, con posibles nuevos récords, informó el Enfen.

En cuanto a los recursos marinos, la menor disponibilidad de anchoveta seguiría afectando la alimentación de las aves guaneras y los lobos marinos.

En contraste, en la costa centro-norte se mantendría la presencia de especies como perico, túnidos y picudos frente a todo el litoral.

RESERVAS HÍBRICAS

Los principales embalses del país mantendrían niveles dentro de sus rangos habituales, aunque Tinajones (Lambayeque) y Paucarani (Tacna) continuarían con reservas bajas.

Esta situación, sumada al déficit de lluvias previsto en la sierra sur y suroriental, podría afectar la disponibilidad de agua para la campaña agrícola de 2027.

Asimismo, el nivel del mar seguiría por encima de lo normal, lo que aumentaría el riesgo de inundaciones y erosión costera ante la ocurrencia de oleajes anómalos, especialmente en playas de poca pendiente.

Los ríos de la costa norte registrarían caudales superiores a lo normal, mientras que las reservas de agua en algunas zonas del país podrían verse comprometidas para la próxima campaña agrícola. Foto: ENFEN.

ENFEN BRINDA RECOMENDACIONES

El Enfen recomendó a la población mantenerse informada sobre los avisos de oleajes y alertas meteorológicas, así como reforzar la protección de viviendas en zonas expuestas a lluvias intensas, inundaciones y deslizamientos.

De la misma manera, pidió a las autoridades utilizar los pronósticos y escenarios de riesgo para fortalecer las acciones de prevención.

El próximo comunicado oficial se publicará el viernes 13 de noviembre de 2026, con una actualización de las condiciones del fenómeno.