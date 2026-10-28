Las lluvias intensas en la costa norte del Perú están alcanzando niveles históricos. El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) advirtió que las precipitaciones vienen batiendo récords de acumulado diario, en un contexto asociado a la presencia del Fenómeno El Niño en el litoral peruano.

A través de su cuenta oficial en X, el organismo informó que, entre el 1 y el 26 de octubre, Tumbes acumuló precipitaciones equivalentes a entre 70 y 80 veces los valores normales para la región.

Uno de los registros más elevados se reportó en la estación meteorológica El Salto, en Tumbes, donde se acumularon 102 milímetros de lluvia durante las últimas 24 horas, según el más reciente informe del Senamhi.

Otras estaciones de la misma región también registraron precipitaciones significativas. Puerto Pizarro alcanzó 45.2 milímetros; Campamento Sede, 25.1 milímetros; y Puente Tumbes, 12.9 milímetros.

Se registran lluvias intensas en los departamentos de Tumbes y Piura, de acuerdo al pronóstico el Senamhi. Foto: Senamhi.

En Piura, las estaciones ubicadas en las localidades de Hualcuy y Paimas reportaron acumulados de 34.7 y 24.5 milímetros, respectivamente.

Lluvias en el norte del país baten récords históricos. (Foto: Andina)

Para dimensionar estos registros, el Senamhi precisó que un milímetro de lluvia equivale a un litro de agua por metro cuadrado. De esta manera, las precipitaciones registradas en el norte del país reflejan la magnitud de las lluvias que vienen afectando a la región.

#ElDato #Minam #Senamhi En la costa norte, las lluvias intensas batieron récords históricos de acumulado diario, alcanzando hasta 99.3 mm en El Salto. Del 1 al 26 de octubre se acumularon precipitaciones que registran entre 70 y 80 veces los valores normales de la región. https://t.co/eSG0bmIAVf — Senamhi (@Senamhiperu) October 28, 2026

El organismo meteorológico señaló que estas condiciones están relacionadas con la presencia del Fenómeno El Niño en el litoral peruano. Según lo indicado por el Enfen, este evento se extendería hasta el otoño de 2027.

Alerta roja por lluvias en Piura y Tumbes

Ante la intensidad de las precipitaciones, el Senamhi mantiene una alerta roja para Piura y Tumbes , donde se prevén lluvias de fuerte a extrema intensidad.

El aviso meteorológico también incluye a Apurímac, Arequipa, Cajamarca, Cusco, La Libertad, Lambayeque y Puno, aunque en estas regiones se esperan precipitaciones de menor intensidad.

En la sierra sur, el organismo prevé nevadas en zonas situadas por encima de los 3,900 metros sobre el nivel del mar. Además, las precipitaciones podrían estar acompañadas de descargas eléctricas y ráfagas de viento cercanas a los 40 kilómetros por hora.

En la costa norte, las lluvias de intensidad similar se concentrarían principalmente en Tumbes y en la costa interior de Piura, de acuerdo con el pronóstico del Senamhi.

La alerta roja estará vigente hasta el jueves 29 de octubre a las 11:59 p. m., según el aviso del organismo.