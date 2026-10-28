El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) alertó sobre el incremento de las temperaturas durante el día en distintas regiones del país. Frente a este escenario, las autoridades recomiendan a la población seguir los reportes meteorológicos y reforzar las medidas de protección, principalmente en los horarios de mayor radiación solar.

Las condiciones previstas incluyen cielos con poca nubosidad al mediodía, niveles más elevados de radiación ultravioleta (UV) y ráfagas de viento. Estos factores podrían aumentar la exposición a los rayos solares, por lo que se aconseja evitar permanecer durante periodos prolongados bajo el sol y adoptar medidas preventivas.

Según el aviso meteorológico N° 443 del Senamhi, las temperaturas diurnas registrarán un incremento durante tres días consecutivos: jueves 29, viernes 30 y sábado 31 de octubre. Durante este periodo, se prevén condiciones atmosféricas que favorecerán una mayor incidencia de la radiación solar en diferentes zonas del país.

El pronóstico contempla una reducción de la nubosidad hacia el mediodía, lo que permitirá una mayor exposición a los rayos solares en sectores de la costa y la sierra. Asimismo, el aumento de la radiación ultravioleta representa un factor de riesgo para la salud, debido a los efectos que puede ocasionar en la piel y los ojos.

El Senamhi también advirtió que podrían registrarse ráfagas de viento en las zonas incluidas en la alerta. Por ello, se recomienda a la ciudadanía mantenerse atenta a los comunicados oficiales y a las actualizaciones del pronóstico meteorológico.

Las regiones comprendidas en el aviso son Áncash, Arequipa, Ayacucho, Cajamarca, Callao, Huancavelica, Huánuco, Ica, Junín, La Libertad, Lambayeque, Lima, Moquegua, Pasco, Piura, Puno, Tacna y Tumbes.

¿Por qué Lima parece estar en verano en pleno invierno? La explicación que sorprendió a los especialistas | Foto: Andina

El Senamhi recomienda protegerse de la radiación UV

Ante el incremento de la temperatura y la radiación solar, el Senamhi recordó la importancia de utilizar medidas de protección para reducir los riesgos asociados a la exposición directa al sol.

Entre las recomendaciones difundidas figura el uso de gorros de ala ancha, sombrillas, lentes de sol y prendas de manga larga. Estas medidas ayudan a proteger las zonas más expuestas del cuerpo durante las actividades al aire libre.

También es aconsejable evitar, en la medida de lo posible, la exposición prolongada durante las horas de mayor radiación y mantenerse atento a los comunicados oficiales. Los niños, adultos mayores y las personas que trabajan al aire libre deben prestar especial atención a estas recomendaciones.

El incremento de las temperaturas previsto hasta el 31 de octubre exige que la población de las regiones alertadas tome precauciones y siga las indicaciones de las autoridades. La protección frente a la radiación ultravioleta y el seguimiento de los reportes meteorológicos serán fundamentales para afrontar estas condiciones.