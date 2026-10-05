La ciudad de Los Ángeles se prepara para una semana dominada por el calor extremo, con temperaturas que podrían alcanzar los 40 °C (104°F) y romper récords históricos que se mantienen desde 1971. Una alerta por calor extremo permanece activa desde el viernes a las 10:00 AM hasta el jueves a las 8:00 PM, mientras que una advertencia por riesgo en las playas estará vigente desde el martes por la tarde hasta el viernes por la noche.

El domingo arrancó con cielo mayormente soleado y una máxima de 39° (102°F), con una sensación térmica que llegará a los 40°. Las autoridades recomiendan mantenerse hidratado y evitar la exposición prolongada al sol, especialmente durante las horas centrales del día.

Récords de 1971 en riesgo

El lunes será uno de los días más críticos: se espera una máxima de 40° que rompería el récord de 38° establecido en 1971. La sensación térmica alcanzará los 41°, con un índice UV de 5.0, considerado moderado. AccuWeather califica la jornada como de “calor peligroso” y recomienda buscar sombra y mantenerse hidratado.

El martes, la temperatura igualará el récord de 39° de 1971, con sol abrasador y una sensación térmica de 40°. El miércoles volverá a romper otro récord: 38° frente a los 37° del año mencionado anteriormente.

En ambos días, la advertencia por riesgo en las playas estará activa y se recomienda especial atención a las personas más sensibles al calor, como adultos mayores y quienes no tienen aire acondicionado.

El lunes y el miércoles podrían romper récords históricos de 1971, mientras la alerta por calor extremo sigue activa hasta el jueves. (Foto: Imagen creada por Mix usando Gemini)

Alivio gradual hacia el fin de semana

El jueves marcará el inicio del descenso térmico, con una máxima de 34° y cielo soleado. Aunque seguirá haciendo calor, el riesgo de deshidratación y golpe de calor se mantendrá para quienes realicen actividades físicas intensas. La advertencia por calor extremo concluirá a las 8:00 PM.

El viernes llegará con una máxima de 31° y algunas nubes, mientras que el sábado y el domingo ofrecerán un respiro con 29° y 27° respectivamente, cielos parcialmente nublados y una sensación térmica más llevadera. Las probabilidades de lluvia se mantendrán muy bajas durante toda la semana, con un máximo del 25% el viernes.

Los Ángeles enfrenta una semana de calor intenso y potencialmente peligroso, con récords históricos en juego y advertencias activas tanto por calor como por condiciones en las playas. Se recomienda tomar precauciones, mantenerse hidratado y estar atento a las alertas locales, especialmente durante los primeros días de la semana.

¿Cómo protegerse durante la ola de calor?

El NWS advierte que “las enfermedades relacionadas con el calor aumentan significativamente durante los eventos de calor extremo”.

Entre sus recomendaciones se encuentran beber abundantes líquidos, permanecer en espacios interiores con aire acondicionado cuando sea posible y evitar la exposición directa al sol. Asimismo, se recomienda revisar cómo se encuentran familiares y vecinos, especialmente durante los días más calurosos.

El calor comenzará a ceder hacia el fin de semana, con máximas de 27° el domingo. (Foto referencial: Pexels)

Las personas que deban realizar actividades físicas intensas al aire libre deberían considerar hacerlas temprano por la mañana o durante la noche y utilizar ropa ligera y holgada.

El organismo también pide especial cuidado con los niños y las mascotas: nunca deben quedar solos dentro de un vehículo, ya que el interior puede alcanzar temperaturas peligrosas en pocos minutos.

Para quienes trabajan al aire libre, se recomienda realizar descansos periódicos en lugares con sombra o con aire acondicionado.

Si una persona presenta problemas relacionados con el calor, debe ser trasladada inmediatamente a un lugar fresco y con sombra. En una emergencia, se debe llamar al 911.