Las temperaturas extremas en el sur de California han puesto en alerta a las autoridades por los riesgos que representan para la salud, especialmente para niños, adultos mayores, personas con enfermedades crónicas y quienes trabajan al aire libre. Como la ola de calor se extenderá durante varios días, te presentamos el pronóstico día por día hasta el viernes 9 de octubre, así como las zonas que se verán afectadas en cada fecha.

La advertencia por calor extremo abarca partes de los condados de Los Ángeles, Ventura y Santa Bárbara (Foto: GraphixMade / Pixabay)

PRONÓSTICO DE LA OLA DE CALOR EN EL SUR DE CALIFORNIA HASTA EL 9 DE OCTUBRE

El sur de California enfrenta una ola de calor prolongada al menos hasta el jueves 8 de octubre, con un alivio gradual previsto para el viernes 9.

Panorama diario

A continuación, revisa el pronóstico día por día para el sur de California, desde el domingo 4 hasta el viernes 9 de octubre, según The Weather Channel.

Fecha Pronóstico y zonas con mayor impacto Domingo 4 El calor peligroso continúa en costas y valles de Los Ángeles y Ventura, la costa sur y montañas de Santa Bárbara; los avisos en el resto de Santa Bárbara y San Luis Obispo se mantienen hasta la noche. Lunes 5 Persisten condiciones muy calurosas en el área metropolitana de Los Ángeles, los valles interiores, Ventura y sectores costeros; las temperaturas nocturnas altas reducen el descanso térmico. Martes 6 La alta presión sigue sosteniendo el calor intenso en gran parte del sur de California. Además, aumenta el oleaje en playas orientadas al sur, especialmente alrededor de Long Beach. Miércoles 7 Continúa el calor, aunque los vientos de mar comienzan a recuperar terreno. Las zonas más expuestas siguen siendo los valles y áreas interiores de Los Ángeles y Ventura; Long Beach aún puede sentir oleaje elevado. Jueves 8 Sigue siendo un día de riesgo: la advertencia por calor extremo está vigente hasta las 8 p.m. para las zonas cubiertas por NWS Los Ángeles/Oxnard. Se espera una brisa marina más perceptible cerca de la costa al final del día. Viernes 9 Se espera el inicio de un enfriamiento gradual, con una brisa marina más fuerte y descenso paulatino de temperaturas, aunque todavía puede hacer calor en zonas interiores. El oleaje elevado puede trasladar su mayor impacto hacia playas como Zuma.

ESTAS SON LAS ÁREAS BAJO ALERTA

La advertencia por calor extremo abarca las costas y valles de los condados de Los Ángeles y Ventura, además de la costa sur y las montañas del condado de Santa Bárbara.

Entre los sectores mencionados por el Servicio Meteorológico Nacional están el valle de San Fernando, valle de San Gabriel, Santa Clarita, Calabasas, Agoura Hills, Ojai, la costa interior de Los Ángeles —incluido Downtown LA—, Malibú, Palos Verdes y playas de Ventura.

El resto de Santa Bárbara y el condado de San Luis Obispo están bajo aviso por calor, inicialmente hasta este domingo 4 de octubre por la noche, aunque el NWS advierte que podría extenderse.

OTROS RIESGOS ADICIONALES POR LA OLA DE CALOR

Las noches serán cálidas, con mínimas que pueden mantenerse en los 70 °F en áreas como Los Ángeles y San Diego. Esto eleva el peligro porque el cuerpo tiene menos tiempo para recuperarse del calor acumulado, precisa el Centro de Predicción Meteorológica de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA).

Entre martes y viernes también se prevé oleaje de 5 a 6 pies en playas expuestas al sur, con posibilidad de olas más altas y mareas elevadas; Long Beach sería más vulnerable martes y miércoles, y playas como Zuma, jueves y viernes.

Ola de calor en California podría prolongarse hasta la segunda semana de octubre, según el NWS (Foto: Mario Tama / Getty Images North America via AFP)

RECOMENDACIONES POR LAS ALTAS TEMPERATURAS

La Oficina del Director Ejecutivo del Condado de Los Ángeles nos da algunas recomendaciones de lo que debes hacer durante el calor excesivo.

Evita el sol: permanece en interiores entre las 10 de la mañana y las 3 de la tarde, cuando los rayos solares son más intensos.

permanece en interiores entre las 10 de la mañana y las 3 de la tarde, cuando los rayos solares son más intensos. Bebe mucha agua: de 2 a 4 vasos cada hora durante los periodos de calor excesivo.

de 2 a 4 vasos cada hora durante los periodos de calor excesivo. Repón la sal y los minerales: la transpiración elimina la sal y los minerales del cuerpo, así que repón estos nutrientes con zumos de frutas bajos en azúcar o bebidas deportivas durante el ejercicio o cuando trabajes al aire libre.

la transpiración elimina la sal y los minerales del cuerpo, así que repón estos nutrientes con zumos de frutas bajos en azúcar o bebidas deportivas durante el ejercicio o cuando trabajes al aire libre. Dosifica tu energía: reduce la actividad física y evita hacer ejercicio al aire libre durante las horas de mayor calor.

reduce la actividad física y evita hacer ejercicio al aire libre durante las horas de mayor calor. Usa ropa adecuada: utiliza un sombrero de ala ancha y ropa ligera, holgada y de colores claros cuando estés al aire libre.

utiliza un sombrero de ala ancha y ropa ligera, holgada y de colores claros cuando estés al aire libre. Mantén fresca tu casa: ajusta el aire acondicionado entre 75 °F a 80 °F. Si no tienes este electrodoméstico, date una ducha fría dos veces al día y visita un lugar público con aire acondicionado.

ajusta el aire acondicionado entre 75 °F a 80 °F. Si no tienes este electrodoméstico, date una ducha fría dos veces al día y visita un lugar público con aire acondicionado. Vigila a las personas de alto riesgo: supervisa a los vecinos mayores, familiares y amigos que no tengan aire acondicionado. Los bebés y niños de hasta 4 años, las personas que se esfuerzan demasiado durante el trabajo o el ejercicio (por ejemplo, los trabajadores de la construcción) y las personas de 65 años o más son quienes corren mayor riesgo de sufrir enfermedades relacionadas con el calor.

supervisa a los vecinos mayores, familiares y amigos que no tengan aire acondicionado. Los bebés y niños de hasta 4 años, las personas que se esfuerzan demasiado durante el trabajo o el ejercicio (por ejemplo, los trabajadores de la construcción) y las personas de 65 años o más son quienes corren mayor riesgo de sufrir enfermedades relacionadas con el calor. Protege a tus mascotas: mantenlas dentro de casa o, si van a estar afuera, asegúrate de que tengan abundante agua y un lugar con sombra. Nunca las dejes solas en un vehículo, ni siquiera si la ventana está entreabierta o abierta.

ASÍ PUEDES ENCONTRAR CENTROS DE ENFRIAMIENTO Y AYUDA

En el condado de Los Ángeles, las personas pueden buscar el centro más cercano en ready.lacounty.gov/heat o llamar al 211; las bibliotecas del condado están disponibles durante su horario habitual y varias operan como centros de enfriamiento designados.

En los condados de Orange, Riverside y San Bernardino, también se puede llamar al 211 o al 311 para obtener ubicaciones y horarios actualizados; Riverside mantiene centros gratuitos con aire acondicionado abiertos hasta el 15 de octubre.