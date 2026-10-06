El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) emitió una nueva alerta roja por incremento de temperatura diurna, “de moderada a extrema intensidad en la costa y de moderada a fuerte intensidad en la sierra del país”.

En Lima, la sensación térmica alcanza los 29 °C este martes 6 octubre, principalmente en los distritos alejados del litoral. “Las estaciones meteorológicas ubicadas en Carabayllo y La Molina registran estos valores, hasta el momento”, señaló la entidad.

Asimismo, indicó que, entre el 6 y 9 de octubre, se prevé escasa nubosidad hacia el mediodía, lo que contribuirá al aumento de los niveles de radiación ultravioleta (UV).

“Asimismo, se esperan ráfagas de viento con velocidades cercanas a los 40 km/h, principalmente durante las horas de la tarde. No se descarta lluvias dispersas en la costa norte”, refirió.

Las regiones en alerta roja

La alerta roja del Senamhi contempla las regiones Áncash, Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Cajamarca, Callao, Cusco, Huancavelica, Huánuco, Ica, Junín, La Libertad, Lambayeque, Lima, Moquegua, Pasco, Piura, Puno, Tacna y Tumbes.

De acuerdo con el ENFEN, estas condiciones climatológicas están asociadas a la presencia del Fenómeno El Niño en nuestro litoral, evento que se extenderá hasta otoño del 2027.

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#Ahora #Minam #Senamhi En Lima, la sensación térmica alcanza los 29 °C a las 11:00 h., principalmente en los distritos alejados del litoral. Las estaciones meteorológicas ubicadas en Carabayllo y La Molina registran estos valores, hasta el momento. https://t.co/9NeUOsOdkp — Senamhi (@Senamhiperu) October 6, 2026

Pronósticos para los próximos días

Para el miércoles, 7 de octubre, el Senamhi estima temperaturas máximas de entre 24 °C y 34 °C en la costa norte, entre 23 °C y 29 °C en la costa central y entre 21 °C y 24 °C en la costa sur; asimismo, en la sierra norte se esperan valores máximos de entre 22 °C y 33 °C, valores entre 24 °C y 29 °C en la sierra central, mientras que en la sierra sur oscilarían entre 18 °C y 28 °C.

En tanto, para el jueves, 8 de octubre, se esperan temperaturas máximas de entre 24 °C y 35 °C en la costa norte, entre 23 °C y 29 °C en la costa central y entre 21 °C y 24 °C en la costa sur; asimismo, en la sierra norte se esperan valores máximos de entre 22 °C y 33 °C, valores entre 24 °C y 29 °C en la sierra central, mientras que en la sierra sur oscilarían entre 19 °C y 29 °C.

Finalmente, para el viernes, 9 de octubre, se prevén temperaturas máximas de entre 24 °C y 35 °C en la costa norte, entre 23 °C y 29 °C en la costa central y entre 21 °C y 24 °C en la costa sur; asimismo, en la sierra norte se esperan valores máximos de entre 22 °C y 33 °C, valores entre 24 °C y 29 °C en la sierra central, mientras que en la sierra sur oscilarían entre 18 °C y 28 °C.