El calor en Lima se extenderá del 6 al 9 de octubre. (Foto: Andina)
El calor en Lima se extenderá del 6 al 9 de octubre. (Foto: Andina)
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Redacción Gestión
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El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) emitió una nueva alerta roja por incremento de temperatura diurna, “de moderada a extrema intensidad en la costa y de moderada a fuerte intensidad en la sierra del país”.

señaló la entidad.

Asimismo, indicó que, entre el 6 y 9 de octubre, se prevé escasa nubosidad hacia el mediodía, lo que contribuirá al aumento de los niveles de radiación ultravioleta (UV).

“Asimismo, se esperan ráfagas de viento con velocidades cercanas a los 40 km/h, principalmente durante las horas de la tarde. No se descarta lluvias dispersas en la costa norte”, refirió.

Las regiones en alerta roja

De acuerdo con el ENFEN, estas condiciones climatológicas están asociadas a la presencia del Fenómeno El Niño en nuestro litoral, evento que se extenderá hasta otoño del 2027.

Pronósticos para los próximos días

Para el miércoles, 7 de octubre, el Senamhi estima temperaturas máximas de entre 24 °C y 34 °C en la costa norte, entre 23 °C y 29 °C en la costa central y entre 21 °C y 24 °C en la costa sur; asimismo, en la sierra norte se esperan valores máximos de entre 22 °C y 33 °C, valores entre 24 °C y 29 °C en la sierra central, mientras que en la sierra sur oscilarían entre 18 °C y 28 °C.

Finalmente, para el viernes, 9 de octubre, se prevén temperaturas máximas de entre 24 °C y 35 °C en la costa norte, entre 23 °C y 29 °C en la costa central y entre 21 °C y 24 °C en la costa sur; asimismo, en la sierra norte se esperan valores máximos de entre 22 °C y 33 °C, valores entre 24 °C y 29 °C en la sierra central, mientras que en la sierra sur oscilarían entre 18 °C y 28 °C.

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