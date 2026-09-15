El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrografía (Senamhi) alertó que las temperaturas superiores a 26 °C en el mar frente a la costa norte, asociadas al fenómeno de El Niño Costero, generan condiciones favorables para que se registren lluvias en esta parte del país.

El especialista de la entidad, Nelson Quispe explicó que, cuando el mar alcanza esos valores térmicos, la atmósfera se vuelve más inestable y facilita la formación de precipitaciones.

Precisó que el mar frente a Tumbes registra 26 °C, mientras que en el golfo de Guayaquil, en Ecuador, las temperaturas oscilan entre 27 y 28 °C. Esta situación ya ha provocado lluvias inusuales en la costa sur ecuatoriana.

Ante este panorama, el Senamhi prevé un aumento importante de las lluvias en la costa norte durante los próximos días, con una intensificación gradual desde noviembre y hacia fines del año.

“A partir de noviembre serán un poco más frecuentes y hacia finales de año serán más intensas”, recalcó, señalando que, a medida que la temperatura superficial del mar se va incrementando y avanzando con dirección sur hacia Piura, recién comenzará a generalizarse la lluvia”, señaló en declaraciones a la agencia Andina.

El especialista estimó que las lluvias más fuertes se producirían entre febrero y marzo, con acumulados de entre 150 y 200 milímetros por metro cuadrado, e incluso por encima de ese nivel.

Asimismo, advirtió que El Niño Global podría causar déficit de lluvias en el sur del Perú y en áreas de la Amazonía peruana, Bolivia y Brasil, además del norte de Ecuador y algunas zonas de Venezuela y Colombia.

Como ejemplo de ese déficit, mencionó que en San Martín se registraron las primeras lluvias luego de casi doce días sin precipitaciones. Añadió que, debido a la falta de lluvias, ya se observan leves descensos en el caudal de ríos cercanos a Pucallpa.