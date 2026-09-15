Senamhi estima que en los próximos días inicien las lluvias en costa norte asociadas a El Niño. Foto: El Peruano
Senamhi estima que en los próximos días inicien las lluvias en costa norte asociadas a El Niño. Foto: El Peruano
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Redacción Gestión
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generan condiciones favorables para que se registren lluvias en esta parte del país.

El especialista de la entidad, Nelson Quispe explicó que,

Precisó que el mar frente a Tumbes registra 26 °C, mientras que en el golfo de Guayaquil, en Ecuador, las temperaturas oscilan entre 27 y 28 °C. Esta situación ya ha provocado lluvias inusuales en la costa sur ecuatoriana.

con una intensificación gradual desde noviembre y hacia fines del año.

“A partir de noviembre serán un poco más frecuentes y hacia finales de año serán más intensas”, recalcó, señalando que, a medida que la temperatura superficial del mar se va incrementando y avanzando con dirección sur hacia Piura, recién comenzará a generalizarse la lluvia”, señaló en declaraciones a la agencia Andina.

El especialista estimó que las lluvias más fuertes se producirían entre febrero y marzo, con acumulados de entre 150 y 200 milímetros por metro cuadrado, e incluso por encima de ese nivel.

Asimismo, advirtió que

Como ejemplo de ese déficit, mencionó que en San Martín se registraron las primeras lluvias luego de casi doce días sin precipitaciones. Añadió que, debido a la falta de lluvias, ya se observan leves descensos en el caudal de ríos cercanos a Pucallpa.

Las lluvias más fuertes se producirían entre febrero y marzo, con acumulados de entre 150 y 200 milímetros por metro cuadrado. (Foto: Andina)
Las lluvias más fuertes se producirían entre febrero y marzo, con acumulados de entre 150 y 200 milímetros por metro cuadrado. (Foto: Andina)

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