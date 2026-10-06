El Directorio de Petroperú, que lidera Oliver Stark Preuss, desarrolló la primera sesión descentralizada de su gestión en la Refinería Talara, donde también realizó una visita de inspección a las instalaciones del complejo industrial, según informó esa empresa.

La delegación conformada también por el gerente general, Luis Suárez Carlo, recorrió el patio de tanques, la sala de control, la Unidad de Flexicoking (FCK) y el muelle 2, verificando la operatividad de las unidades.

Como parte de ello, los funcionarios constataron la culminación de los trabajos de inspección y mantenimiento programados en la FCK, y el avance de las maniobras de arranque, que contempla una puesta en operación progresiva, de acuerdo con los protocolos establecidos.

Transformación de residuales

Una vez estabilizada y puesta en operación, la FCK permitirá transformar residuales del proceso de refinación y obtener productos de mayor valor, entre ellos gasolinas, diésel, GLP.

Presidente de Petroperú, Oliver Stark

Asimismo, producir flexigas, que puede ser utilizado como combustible en los hornos y calderos de la refinería, así como para la generación de energía.

Posteriormente, la delegación visitó el laboratorio de la refinería, uno de los más modernos y mejor equipados del país, que cuenta con la acreditación del Instituto Nacional de Calidad (INACAL).

LEA TAMBIÉN: Nueva refinería de Talara opera aún por debajo de capacidad de antigua planta de Petroperú

En este espacio, conocieron los procesos y controles que contribuyen a garantizar la calidad y seguridad de los combustibles que comercializa Petroperú.

Reunión con trabajadores

El presidente del Directorio sostuvo además una reunión con los trabajadores, en la que destacó la importancia de continuar trabajando para fortalecer la empresa y avanzar hacia una gestión sostenible.

En ese marco, reiteró que Petroperú tiene que convertirse en una empresa sólida, sostenible y rentable, capaz de generar los resultados que se necesitan para cumplir con sus obligaciones.

“Vamos a fortalecer Petroperú y hacerla una empresa sostenible en el tiempo”, aseveró.

De esta forma, Petroperú informó que reafirma su compromiso institucional orientado hacia la transparencia, la mejora continua y fortalecimiento de la gestión estratégica de la empresa.