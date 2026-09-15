Lima Metropolitana afrontaría un verano 2027 especialmente caluroso debido a la influencia del fenómeno de El Niño. De acuerdo con las proyecciones del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi), las temperaturas podrían alcanzar los 36 °C y, en febrero, la sensación térmica llegaría hasta los 38 °C.

El especialista del Senamhi, Nelson Quispe, explicó a la que existe una alta probabilidad de que el próximo año se supere el máximo histórico registrado en 1998, cuando Lima alcanzó los 35.2 °C.

“Según nuestras proyecciones, es muy probable que en el año 2027 superemos el récord histórico de temperatura de 1998, que fue de 35.2 °C, y llegaremos hasta los 36 °C. Se están dando las condiciones para que esto suceda”, señaló a Andina.

El ingeniero meteorólogo precisó que la elevada humedad característica de la temporada contribuirá a incrementar la sensación de calor. En febrero, esta podría situarse alrededor de dos grados por encima de la temperatura registrada, por lo que los limeños podrían percibir hasta 38 °C.

Quispe Manrique también advirtió que las condiciones actuales del océano son un factor determinante. La temperatura superficial del mar se encuentra aproximadamente 3.5 °C por encima de sus valores habituales, situación que, según explicó, permite considerar que El Niño está ingresando en una etapa extraordinaria que podría mantenerse hasta noviembre o diciembre.

Calor en Lima. (Foto de Frederic J. BROWN / AFP)

Más calor y un aumento de las lluvias

El impacto del fenómeno no se limitará al incremento de las temperaturas. Conforme avance el evento climático, también aumentaría la posibilidad de lluvias y, como consecuencia, podrían elevarse los caudales de los ríos.

Por el momento, los principales efectos observados son de carácter térmico. Sin embargo, desde noviembre comenzaría a crecer la probabilidad de precipitaciones, que podrían adquirir mayor intensidad hacia el cierre del año, indicó Quispe.

La mayor concentración de lluvias se espera en la costa norte del país. En Lima, en cambio, se pronostican episodios puntuales de precipitaciones intensas, mientras que el escenario predominante sería de condiciones secas y una mayor presencia de brillo solar.

“Eso significa que los efectos de la temperatura seguirán afectando toda la costa central”, sostuvo el especialista.

Respecto a las causas que podrían explicar la intensidad extraordinaria del fenómeno, Quispe señaló al cambio climático como uno de los principales factores. La modificación de las temperaturas y de los patrones climáticos a escala global, asociada principalmente a la actividad humana, estaría contribuyendo a generar condiciones diferentes a las observadas décadas atrás.

“Es por eso que se nota un cambio bastante abrupto en estos últimos 30 años”, afirmó.