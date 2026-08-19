Tras los estragos vividos producto de la DANA Aníbal, este fénomeno ya se aleja para dar paso a otros cambios en clima limeño. El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) informó que la capital del Perú experimentará un incremento de la temperatura diurna.

Rosario Julca, responsable de la Subdirección de Vigilancia Meteorológica del Senamhi, informó que la DANA Aníbal continuará influyendo en algunas zonas del país hasta hoy, miércoles 19 de agosto, aunque su intensidad disminuirá progresivamente.

“Esperamos que hoy miércoles finalice la DANA Aníbal. Hasta el día de hoy aún vamos a tener presencia de nevada, granizo, lluvia o llovizna, pero más ligero”, señaló a la agencia Andina.

Julca indicó que a partir del jueves 20 de agosto se espera una mejora de las condiciones meteorológicas tanto en la zona andina como en la costa, incluida Lima.

“Desde el jueves 20 de agosto se tendrá predominancia de brillo solar, cielo despejado y buen tiempo en general”, precisó.

Temperarturas oscilarán entre 24 °C y 30 °C.

De acuerdo con el pronóstico del Senamhi, el jueves 20 de agosto los valores de temperatura en la costa central, donde se ubica Lima, oscilarán entre 24 °C y 30 °C. Para ese día se prevé un incremento de la temperatura diurna de moderada a extrema intensidad en las regiones de la costa del país.

El viernes 21 de agosto, las temperaturas en la costa central se ubicarán entre 24 °C y 28 °C, mientras que el sábado 22 los valores fluctuarán entre 24 °C y 27 °C. Durante estos días continuará el incremento de la temperatura diurna en la costa y la sierra.

El Senamhi también prevé escasa nubosidad hacia el mediodía, un aumento de la radiación ultravioleta (UV) y la presencia de ráfagas de viento. Ante estas condiciones, la entidad recomienda mantenerse informado sobre la evolución de la situación meteorológica y seguir las indicaciones de las autoridades.

Especialista recomendó proteger la piel entre las 10:00 y las 16:00 horas debido a la exposición a la radiación solar. | Foto: Andina

¿Qué se avisora para hoy miercoles 19?

En las zonas altoandinas predominarán los cielos despejados y el brillo solar. En la costa, incluida Lima, todavía se registrará nubosidad durante las primeras horas de la mañana, pero hacia el mediodía aparecerá el brillo solar.

La especialista recomendó proteger la piel entre las 10:00 y las 16:00 horas debido a la exposición a la radiación solar. “Las temperaturas irán incrementándose y se regresará a la situación anterior a la DANA Aníbal”, afirmó.