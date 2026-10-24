El golpe de calor representa un riesgo para los adultos mayores ante el aumento de las temperaturas asociado al Fenómeno El Niño.

La deshidratación, el cansancio y la confusión figuran entre las señales de alerta, pero esta última requiere atención inmediata en un establecimiento de salud, advirtió Luz Pecho jefa del Departamento de Geriatría del Hospital Nacional Guillermo Almenara de EsSalud.

La especialista explicó que las personas mayores tienen dificultades para regular la temperatura corporal, lo que las hace más vulnerables al calor extremo.

Entre los síntomas más frecuentes se encuentran el dolor de cabeza, el bochorno, el cansancio, las náuseas y los vómitos. Si la persona presenta confusión, debe ser trasladada de inmediato a un servicio de emergencia.

Ante las altas temperaturas, la especialista recomendó mantener a los adultos mayores hidratados y en ambientes ventilados, evitar la exposición directa al sol entre las 10 a. m. y las 4 p. m., y utilizar sombreros de ala ancha y protector solar.