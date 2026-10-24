Especialista aconsejó evitar exposición solar, mantener hidratación y acudir a servicio de emergencia si se presenta síntomas como incremento de presión arterial y confusión. Foto: EsSalud.
Especialista aconsejó evitar exposición solar, mantener hidratación y acudir a servicio de emergencia si se presenta síntomas como incremento de presión arterial y confusión. Foto: EsSalud.
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Redacción Gestión
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La deshidratación, el cansancio y la confusión figuran entre las señales de alerta, pero esta última requiere atención inmediata en un establecimiento de salud, advirtió Luz Pecho jefa del Departamento de Geriatría del Hospital Nacional Guillermo Almenara de EsSalud.

Entre los síntomas más frecuentes se encuentran el dolor de cabeza, el bochorno, el cansancio, las náuseas y los vómitos. Si la persona presenta confusión, debe ser trasladada de inmediato a un servicio de emergencia.

Especialista de EsSalud recomendó mantener a los adultos mayores en espacios ventilados con hidratación adecuada Foto: EsSalud.
Especialista de EsSalud recomendó mantener a los adultos mayores en espacios ventilados con hidratación adecuada Foto: EsSalud.

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