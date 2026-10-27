La Autoridad Nacional del Agua (ANA), adscrita al Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri), ejecuta trabajos de limpieza, descolmatación y conformación de bordos en cuatro puntos críticos del río Rímac, en Lima Metropolitana, como parte de las acciones preventivas frente a la temporada de lluvias.

Las intervenciones buscan reducir los riesgos ante posibles crecidas del caudal y contribuir a la protección de la población y la infraestructura ubicada en las zonas cercanas al río.

En Ate, las labores en el tramo comprendido entre el puente Ferrocarril Huachipa y el puente San Roque presentan un avance del 20.33%, equivalente a 14.215,81 metros cúbicos de material intervenido.

En Chaclacayo, los trabajos entre el puente Morón y el sector Cultura y Progreso alcanzan un avance del 41.14%, con 53.000 metros cúbicos de material intervenido. En tanto, el tramo Santa Inés–puente Huampaní registra un progreso del 17.44%, equivalente a 10.220 metros cúbicos.

La ANA ejecuta trabajos de limpieza y descolmatación en cuatro puntos críticos del río Rímac, ubicados en Ate, Chaclacayo y San Juan de Lurigancho. Foto: ANA.

Trabajos concluidos en San Juan de Lurigancho

En San Juan de Lurigancho, las labores en el sector comprendido entre la urbanización Manuel Scorza y Campoy culminaron al 100%, con un total de 25.764 metros cúbicos de material intervenido.

Esta intervención forma parte de las medidas destinadas a mejorar las condiciones del cauce del río y reducir la exposición de las zonas aledañas ante eventuales crecidas.

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A través de estos trabajos, la ANA busca mejorar las condiciones hidráulicas de los tramos priorizados mediante la limpieza y descolmatación del cauce, así como la conformación de bordos. Las acciones están orientadas a disminuir el riesgo de desbordes durante la temporada de lluvias.