El Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS) y la Municipalidad Metropolitana de Lima supervisaron los trabajos de limpieza y descolmatación que se ejecutan en un tramo de 4 kilómetros del río Chillón, en el distrito de Carabayllo, como parte de las acciones preventivas ante un eventual incremento del caudal asociado al Fenómeno El Niño (FEN).

El ministro de Vivienda, Mauricio Arnillas, y el alcalde de Lima, Renzo Reggiardo, realizaron una inspección en campo para verificar el avance de las labores, que se desarrollan desde aguas abajo del puente Trapiche hasta el puente Huatocay.

Los trabajos incluyen la limpieza y descolmatación del cauce, además del encauzamiento y la conformación de diques en ambas márgenes del río. Durante la visita, las autoridades también coordinaron acciones para intervenir otros puntos considerados críticos.

“Estamos removiendo 480 000 m³ de material en 70 puntos, específicamente en todo el departamento de Lima, en beneficio de cerca de 2 millones de peruanos. Adicionalmente, ahora nosotros estamos trabajando 12 kilómetros desde el puente Trapiche hacia la parte alta y 6 kilómetros desde el puente Huatocay hacia la parte baja, hasta la Bocatoma de La Atarjea”, señaló Arnillas.

Para estos trabajos se utilizan 12 unidades de maquinaria pesada de la comuna limeña. La intervención busca recuperar y mejorar las condiciones hidráulicas del cauce, facilitar la conducción del agua y reducir el riesgo de desbordes.

Intervenciones en la cuenca del río Chillón

El MVCS informó que en la cuenca del río Chillón ya se han intervenido 10 puntos críticos, con un acumulado de 5,474 kilómetros de trabajos de limpieza, descolmatación y conformación de diques en los distritos de Comas y Santa Rosa de Quives, en la provincia de Canta.

El ministro Mauricio Arnillas y el alcalde de Lima, Renzo Reggiardo, supervisaron los trabajos preventivos en el río Chillón, en Carabayllo. Foto: Vivienda.

Las zonas fueron identificadas por su vulnerabilidad ante posibles crecidas del cauce. En estos sectores se han conformado diques con material propio para reforzar la protección de las áreas ubicadas en las riberas y reducir la exposición de las familias, terrenos agrícolas e infraestructura.

El Ministerio de Vivienda señaló que estas acciones forman parte del trabajo coordinado con distintas entidades para fortalecer la estrategia preventiva y la capacidad de respuesta ante posibles emergencias.

Más de 1,600 servidores fueron capacitados en prevención de riesgos de corrupción

Como parte de las acciones preparatorias frente al FEN, más de 1,600 funcionarios y servidores del MVCS, sus programas y entidades adscritas fueron capacitados para identificar y prevenir riesgos de corrupción durante la atención de emergencias.

La capacitación fue desarrollada por la Oficina de Integridad y Lucha contra la Corrupción (OILCC) mediante las jornadas “Diálogos Transparentes: Integridad frente al FEN 2026”.

Más de 1,600 funcionarios y servidores del sector Vivienda fueron capacitados en prevención de riesgos de corrupción ante el FEN. Foto: Vivienda.

Durante las sesiones se abordaron situaciones que pueden representar riesgos para la gestión pública en contextos de emergencia, como el soborno, la recepción de regalos o beneficios, las conformidades, la evaluación de proveedores y contratistas y el uso del canal de denuncias y las medidas de protección.

Los contenidos fueron organizados en tres ejes: prevención de riesgos e integridad en emergencias; toma de decisiones frente a riesgos de soborno; y debida diligencia, alertas e innovación para la integridad.

Las jornadas también incluyeron una masterclass sobre inteligencia artificial y su potencial para contribuir a la prevención de riesgos en la gestión pública.

“Responder ante una emergencia exige actuar con rapidez, pero también con integridad y transparencia. Por ello, estamos fortaleciendo las capacidades de nuestros servidores para prevenir riesgos, tomar mejores decisiones y garantizar que los recursos públicos se utilicen en beneficio de las familias peruanas”, señaló Arnillas.

El MVCS indicó que las jornadas continuarán con nuevas ediciones dirigidas a servidores y funcionarios con capacidad de decisión, con el objetivo de incorporar criterios de integridad en la gestión y prevenir situaciones irregulares durante la respuesta ante emergencias.