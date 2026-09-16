Lo anterior tiene su lado positivo, pues se expande el conocimiento sobre la existencia del mercado bursátil. Sin embargo, existen riesgos, tomando en cuenta que los creadores de contenido financiero (finfluencers) forman parte de la difusión de la información.

“Los finfluencers hacen una labor importante. Lo que debemos tener en cuenta es que en Colombia no cualquiera puede recomendar inversión de manera profesional, siempre que se incide en las decisiones de inversión y se recomiende un producto o un portafolio para un perfil (de usuario) estamos frente a la actividad de asesoría (de inversiones)”, enfatizó Shenny González, presidente de Asobolsa, gremio de las sociedades comisionistas de bolsa de valores de Colombia, que participan del holding nuam (que también integra la BVL).

Además, precisó a Gestión que lo anterior debería ser tomado en cuenta por los tres países que forman parte de nuam (Perú, Chile y Colombia).

“Si yo quiero entrar al mundo de recomendar inversiones, debo tener unos estándares mínimos porque estoy afectando el manejo de los recursos del público, del ahorro del público”, manifestó.

Los creadores de contenido financiero (finfluencers) forman parte de la difusión de la información bursátil. (Autor:mixetto/ Fuente:Getty Images-iStock)

En tal sentido, señaló que los creadores de contenido financiero deben cumplir con el suministro de información sobre si están promocionando productos (es decir, si el contenido es pagado o no), certificación profesional y licenciarse según lo que cada país tenga establecido. Esto es lo que debe considerar un inversionista y detectar si la persona a la que sigue no acata algunos de dichos requerimientos.

“Hoy le exigimos estándares a quien tiene menos alcance y dejamos sin ninguna exigencia a quien tiene más (alcance). No se trata de perseguir a nadie, se trata de pedirle lo mismo a cualquiera que incide en las decisiones de inversión”, sostuvo González.

Además, diferenció una recomendación de inversión de lo que puede ser una opinión o contenido de educación financiera, por ejemplo, sobre el desempeño tipo de cambio por parte del influencer. En este último caso, no se trata de una asesoría, aclaró. Es decir, esto también sirve para saber cómo detectar si estamos frente a alguien que debería cumplir mínimas exigencias.

Integración

En otro momento, González se refirió a los avances en la integración del holding nuam: “Hemos dado un paso muy importante que es la conexión tecnológica y que los tres países tengan una misma plataforma para la renta variable (acciones). Hay que pensar también en los otros segmentos, pero para la renta variable, pues ya tenemos una misma plataforma de operación para los agentes en cada país”, destacó.

Lo que sigue en el proceso de nuam, es trabajar en que los supervisores tengan claras sus competencias, y definir los requisitos mínimos que deben cumplir los participantes del mercado, comentó.

“Yo sueño con un mundo ideal donde tengamos un regulador supranacional, donde existan condiciones más homogéneas, pero para llegar allá yo sé que eso nos va a tomar mucho tiempo”, acotó.

Shenny González, presidente de Asobolsa.

Normativa

En Perú, un influencer, es decir, alguien que influye sobre otras personas principalmente a través de las redes sociales, podría tener obligaciones tributarias en caso gane dinero o beneficios por sus actividades en entornos digitales. Si es así, deberá pagar impuesto a la renta como persona natural con un negocio.