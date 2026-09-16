En Perú, un influencer podría tener obligaciones tributarias en caso gane dinero o beneficios por sus actividades en entornos digitales. (Composición: Gemini).
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Guillermo Westreicher Herrera
mailGuillermo Westreicher Herrera

Cada vez más personas se familiarizan con el mercado de capitales, y gran parte de esa conversación ocurre en las redes sociales, ¿qué implicancia tiene en la bolsa de valores?

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