En ese marco, Gestión pudo conversar con Juan Carlos Castro, jefe de la ANA, durante un evento sobre el tema organizado por el Estudio Philippi Prietocarrizosa Ferrero DU & Uría (PPU), para tener mayores detalles.

Uniformizar criterios

Durante el evento, Lucia Ruíz, ex ministra del Ambiente (Minam), cartera donde está adscrita la ANA, recordó que la opinión de esta entidad es vinculante dentro del proceso de certificación ambiental, lo que le da un “poder” para agilizar inversiones enorme.

“En el Senace, la ANA siempre se ha llevado la medalla de oro en el retraso por esa razón. Hay que entender que mover uno de sus engranajes (cambios en la ANA) alterará la forma de actuar de muchas otras instituciones por su enfoque multisectorial”, apuntó.

Castro, que antes lideró el Minam también, no es ajeno a ello. Como titular del sector en 2024 reconoció que la ANA analizaba hasta 300 criterios por proyecto para emitir su opinión vinculante.

Ahora, como jefe de la ANA, profundizó en el asunto. No solo se trata de que la entidad considere demasiados criterios, sino que no existe un orden entre los técnicos de la institución. Por ello, en el marco de la reorganización, emitirá directrices.

Juan Carlos Castro, jefe de la ANA (micro en mano), durante su participación en el evento del Estudio PPU. Foto: PPU.

“Vamos a retomar las guías de evaluación de contenido hídrico por sector que saldrán en los próximos meses. Saldrá uno para minería, otro para transportes, hidrocarburos y más. Eso dará predictibilidad a los usuarios y el evaluador no podrá salirse de la guía ni tomarse meses. Eso agilizará la opinión de la ANA”, recalcó a Gestión.

Según el funcionario, esta figura ya se aplica en la ANA específicamente en el caso de los vertimientos en cuerpos receptores. “Se sacó una guía y la ANA evalúa más rápido en base a ello. Antes se agregaron requisitos adicionales, pero los hemos eliminado, es un checklist”, precisó.

Sobre ello, Julian Li, socio de PPU, consideró que esta optimización debe ir de la mano con otra mejora: la del recurso humano en instancias como las Administraciones Locales de Agua (ALA) o las Autoridades Administrativas del Agua (AAA), donde abundan encargaturas.

“Hay que aplicar cosas que funcionan en otras entidades, como el curso de extensión universitaria del BCRP, Indecopi o de reguladores. ¿Por qué no hacer algo similar para la ANA? Hoy los mejores evaluadores de la ANA trabajan, pero en las consultoras que hacen Estudios de Impacto Ambiental (EIA). Hay que retener ese talento", planteó.

“Retirar” al agro de la ANA

Otro punto pendiente para la ANA, y que formará parte de su reorganización en curso, es ubicarla en el mejor lugar dentro del organigrama del Estado peruano.

En el evento de PPU se recordó que, si bien la entidad está hoy bajo el paraguas del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri), la Ley de Recursos Hídricos, que rige las funciones de la ANA desde 2009, estableció en una de sus disposiciones que, cuando el Minam estuviese “totalmente operativo”, la ANA pasaría a este sector.

Tanto Ruíz como Li señalaron que este cambio es necesario porque, al ser el agua un recurso multisectorial, permanecer en el Midagri limita el enfoque de la ANA. Marco Vinelli, actual titular de dicha cartera, dijo hace poco a Gestión que la institución se quedaría en su ministerio, pero que apostarían por la digitalización de trámites.

¿Qué opina Castro al respecto? Según el jefe de la ANA, más bien el Ejecutivo está evaluando reubicarla, pero no para que su entidad pase al Minam.

La Ley de Recursos Hídricos, aprobada en 2009, dice textualmente que esta entidad puede pasar al Minam cuando esté totalmente operativo. El ministerio se creó un año antes de la norma, en 2008. Foto: Gob.pe.

“Lo que está por definirse es si pasa a la PCM o será una agencia independiente (...) La ANA requiere cambiar su estructura, los trámites son muy burocráticos y han hecho que se llene de expedientes”, detalló.

Castro indicó también que, al estar subordinados al Midagri, “más del 70% del tiempo que tiene la ANA lo dedica a resolver problemas del sector agrario”, descuidando otros rubros. Por ello, una decisión que ya está tomada es que el Midagri retome su potestad de administrar las Juntas de Usuarios de este rubro, tarea que hoy mantiene la institución de Castro.

“Requerirá un cambio normativo, pero el Midagri está de acuerdo. La Ley de Junta de Usuarios del Agua le da la función a la ANA de supervisarlas en todo lo que es canales de riego, productividad y más, como convocar sus elecciones. Eso no le compete a la ANA realmente”, explicó.

Castro comentó también que falta definir cómo se hará el ajuste a la ley, que buscaría que la Dirección de Junta de Usuarios de la ANA también migre al Midagri. Las alternativas están entre incluirla en el pedido de facultades o recurrir al Congreso.

Empresas serán escuchadas mientras El Niño avanza

El pasado 18 de julio, el Gobierno transfirió hasta S/129 millones a la ANA para intervenir en ríos y quebradas de 6 departamentos que serán afectados con fuertes lluvias por el fenómeno El Niño (FEN).

Castro sostuvo al respecto que esta es otra de las tareas que la ANA sumó en años recientes. Desde 2023, cuando adquirió maquinaria, se encarga de descolmatar ríos, tarea que ya están ejecutando en 70 puntos críticos en regiones como Piura.

“El río Piura, por citar un ejemplo, tiene más de 200 kilómetros (km), pero atacaremos solo en 40 km. Es lo más problemático porque ahí está la pendiente donde se acumulan los sedimentos. Estamos igual ingresando igual en regiones como La Libertad, Áncash o Lima”, refirió.

La ANA asumió funciones de descolmatación de ríos desde 2023, cuando compró maquinaria para este fin. Foto: GEC.

Castro reconoció que, por la emergencia del FEN, esta tarea demandará mucho de su atención, por lo que ha delegado en equipos técnicos que se reunirán semanalmente el avance de la reorganización. La meta es que el Ejecutivo pueda emitir un decreto supremo con todos los detalles en enero del 2027.

Para no descuidar esa labor, el jefe de la ANA anunció el retorno de las “mesas de diálogo del agua”, espacio donde se discutirá con el sector privado los alcances de la reorganización.

Esta decisión fue saludada por Guido Bocchio, Gerente Legal y de Recursos Naturales en Southern Perú Copper Corporation (SPCC), también presente en el evento de PPU.

“Es importante porque las expectativas de cambio en la ANA son enormes y hay una necesidad evidente. El impacto de sus decisiones alcanza a muchas actividades productivas”, remarcó.