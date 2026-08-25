Otro punto pendiente para la ANA, y que formará parte de su reorganización en curso, es ubicarla en el mejor lugar dentro del organigrama del Estado peruano. Fotocomposición: ChatGPT, Alessandro Azurín, Diario Gestión.
Otro punto pendiente para la ANA, y que formará parte de su reorganización en curso, es ubicarla en el mejor lugar dentro del organigrama del Estado peruano. Fotocomposición: ChatGPT, Alessandro Azurín, Diario Gestión.
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Alessandro Azurín
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Si bien no todo el proceso de certificación ambiental de proyectos está en sus manos, la Autoridad Nacional del Agua (ANA) juega un rol crucial en todo el esquema. Conscientes de ello, el Gobierno de Keiko Fujimori ha dispuesto reorganizar la entidad. ¿Qué se ajustará?

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