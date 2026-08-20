En las zonas de construcción de las estaciones de la Línea 2 del Metro de Lima, las callen fueron cerradas por años. Foto: MTC.
En las zonas de construcción de las estaciones de la Línea 2 del Metro de Lima, las callen fueron cerradas por años. Foto: MTC.
Únete a nuestro canal
Suscríbete a YouTube
José Carlos Reyes Leyva
mailJosé Carlos Reyes Leyva

La futura Línea 2 del Metro de Lima tendrá un gran impacto en la conectividad de las personas, sobre todo de las que viven cerca a las estaciones. El desarrollo de esta megaobra viene generando una tendencia al alza en el precio de las viviendas de un distrito en particular.

TE PUEDE INTERESAR

Vía Expresa Sur: las zonas donde se impulsará una revalorización de las viviendas
Viviendas sociales quedarían fuera del negocio de alquiler: la propuesta del gobierno
Personas podrán ser socias de inmobiliarias que edifican viviendas, ¿cómo es esta alternativa?
Compradores buscan departamentos más pequeños y elevan 26% las ventas de viviendas en Lima

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.