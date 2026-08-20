Se trata de Bellavista, en el Callao. En este distrito se construyen cinco estaciones de la Línea 2 del Metro, ubicadas en la avenida Oscar. R. Benavides, también llamada avenida Colonial.

Los precios de las viviendas en Bellavista, tanto nuevas como de segundo uso, han subido en 6% en promedio en los últimos doce meses, según muestra un reporte del portal inmobiliario Urbania, con datos a julio del 2026. Esto constituye la tercera mayor alza de precios entre los distritos de Lima, solo por debajo de lo registrado en Lince y Magdalena (ver cuadro).

El atractivo de la zona crece, por lo que se vienen desarrollando cinco proyectos inmobiliarios en ubicaciones cercanas a las futuras estaciones de la Línea 2 del Metro. “Uno de los distritos que actualmente está teniendo un sorprendente aumento de oferta inmobiliaria es Bellavista, siendo uno de los distritos con mayor cercanía al aeropuerto, pero conectada también por vías como Faucett o la Línea Amarilla que le permiten llegar a la capital sin mayor problema”, señaló Cecilia Penas, manager comercial de Urbania (Grupo QuintoAndar).

Uno de los proyectos en desarrollo es Los Jardines de Colonial, ubicado a la altura de la cuadra 51 de la Av. Oscar R. Benavides (Bellavista), el cual tendrá dos torres con 450 departamentos en total. Se encuentra a unas cuadras de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM).

Antonio Espinosa, director de nuevos negocios de la Inmobiliaria Desarrolladora, compañía a cargo del proyecto, en conjunto con Binda, destaca que esta zona se ha convertido en un hub universitario, por su cercanía a la UNMSM, PUCP y la UPC. Además, resalta su proximidad a centros comerciales, clínicas y al aeropuerto internacional Jorge Chávez.

Precios de viviendas en Bellavista

La demanda la conforman familias jóvenes que buscan su primera vivienda. Aprovechan que los precios son menores en comparación a otras zonas como Santa Beatriz, Pueblo Libre o San Miguel.

Por ejemplo, mientras en Bellavista el precio promedio es de S/ 4,388 por m2, en Breña es de S/ 5,584 por m2 y en San Miguel es de S/ 6,212 por m2 (ver cuadro).

Y otro segmento de la demanda la conforman jóvenes que compran un departamento como un medio de inversión, pues siguen viviendo en casa de sus padres y el nuevo departamento lo alquilan.

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El dato. El Expo Urbania se realizará del 4 al 6 de septiembre en Convexia Expo Center. Los asistentes podrán conocer la oferta de más de 80 inmobiliarias y acceder a alternativas de financiamiento de los principales bancos del Perú.