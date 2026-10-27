Advierten que materiales de construcción falsificados atentan la seguridad de viviendas ante lluvias. (Foto: Andina)
Advierten que materiales de construcción falsificados atentan la seguridad de viviendas ante lluvias. (Foto: Andina)
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Redacción Gestión
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frente al incremento de las lluvias asociadas al fenómeno El Niño en diversas regiones del país.

Según advirtió el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi),

Para quienes buscan reparar techos o prevenir filtraciones, la entidad exhortó adquirir los materiales en comercios formales y revisar sus etiquetas, empaques y especificaciones técnicas antes de comprarlos.

En el caso de impermeabilizantes, pinturas y mantos asfálticos, es necesario verificar que sean adecuados para la superficie donde se aplicarán. También se deben seguir las indicaciones del fabricante para su uso, en lugar de elegirlos únicamente por el precio o por lo que ofrece el vendedor.

Las instalaciones eléctricas requieren especial atención ante estos casos.

Por otro lado, antes de contratar trabajos de mantenimiento o reparación, se recomienda solicitar un presupuesto detallado que incluya las labores, los materiales, los costos y los plazos acordados. Además, es importante pedir comprobantes de pago y conservar la información de los productos adquiridos. Si existen dudas sobre el estado de los cables de la vivienda, corresponde consultar con un electricista calificado.

Estas medidas también alcanza a los negocios del sector construcción. Según Indecopi, los proveedores deben ofrecer materiales que cumplan con las condiciones de seguridad correspondientes y evitar la venta de productos falsificados que puedan poner en peligro a los consumidores.

Indecopi recomienda comprar en comercios formales, revisar las etiquetas y usar cables de cobre para disminuir riesgos de filtraciones, cortocircuitos e incendios en las viviendas. Foto: Indecopi.
Indecopi recomienda comprar en comercios formales, revisar las etiquetas y usar cables de cobre para disminuir riesgos de filtraciones, cortocircuitos e incendios en las viviendas. Foto: Indecopi.

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