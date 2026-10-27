Tumbes soportó en las últimas 24 horas lluvias de fuerte intensidad que dejó importantes acumulados en distintas zonas de la región. Según el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi), el distrito de Zarumilla, provincia del mismo nombre, registró un acumulado de lluvia de 99.3 litros por metro cuadrado.

Senamhi precisó que así lo revela la estación El Salto, situada en Zarumilla y que indica que en las últimas 24 horas registró un acumulado de hasta 99.3 mm/día.

Estas precipitaciones se presentaron entre la medianoche del lunes 27 y las 6:00 horas de este martes 27 de octubre.

El organismo científico agregó que otras estaciones de Tumbes también registraron importantes acumulados, como Papayal 58.4 mm/día, Puerto Pizarro 53.4 mm/día, Puente Tumbes, con 45.7 milímetros, y Campamento Sede, con 39.1 milímetros, detalló la Agencia Andina.

Senamhi manifestó que estas cifras reflejan la intensidad de las precipitaciones registradas en distintos sectores del departamento. Un milímetro de lluvia equivale a un litro de agua por metro cuadrado.

🌧🚨 #FenómenoElNiño #Minam #Senamhi En localidades de Tumbes, se reportó un día extremadamente lluvioso. En la estación El Salto se registró en las últimas 24 horas un acumulado de hasta 99.3 mm/día. ⚠️ Toma tus precauciones y mantente informado por los canales oficiales. https://t.co/jdMsfwYsF8 — Senamhi (@Senamhiperu) October 27, 2026

Senamhi pronostica más lluvias en Tumbes y Piura

El Senamhi advirtió que las precipitaciones continuarán en la costa norte y la sierra hasta el jueves 29 de octubre. Se esperan lluvias de fuerte a extrema intensidad en la sierra, mientras que en la costa norte se prevén precipitaciones de similar intensidad, principalmente en Tumbes y la costa interior de Piura.

Para este martes 27 de octubre, el organismo meteorológico pronosticó acumulados de lluvia de entre 3 y 20 milímetros por día en la costa norte y de entre 11 y 29 milímetros por día en la sierra norte. En la sierra sur, los valores previstos oscilan entre 7 y 15 milímetros diarios.

Las precipitaciones estarán acompañadas de descargas eléctricas y ráfagas de viento cercanas a los 40 kilómetros por hora. Asimismo, se prevé la ocurrencia de nevadas en zonas de la sierra sur ubicadas por encima de los 3,900 metros sobre el nivel del mar.

⚠️#FenómenoElNiño #Minam #Senamhi !Atención lluvias en Tumbes! ⛈️ Durante la madrugada se registró lluvias intensas acompañadas con descargas eléctricas. Estación Meteoológica Puerto Pizarro registró un acumulado de 53.4 mm hasta las 06:00 h. https://t.co/ou42wYeXK1 — Senamhi (@Senamhiperu) October 27, 2026

Lluvias también se registran en la sierra de Piura

Las precipitaciones también alcanzaron localidades de la sierra de Piura. En Ayabaca, la estación meteorológica de Sapillica reportó un acumulado de 9 milímetros, mientras que en Huancabamba la estación de Canchaque registró 8.4 milímetros.

Ante el pronóstico de continuidad de las lluvias, se recomienda a la población mantenerse informada a través de los canales oficiales y prestar atención a las indicaciones de las autoridades, especialmente en zonas vulnerables a inundaciones, activación de quebradas y otros peligros asociados a las precipitaciones.