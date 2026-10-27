El Congreso anunció que devolverá S/ 270 millones al Poder Ejecutivo, luego de reportar ahorros por aproximadamente S/ 303 millones durante los primeros 90 días de gestión de las mesas directivas del Senado y de la Cámara de Diputados. Según informó el presidente del Senado, Miguel Torres, S/ 33.6 millones ya fueron transferidos para atender la emergencia del Fenómeno El Niño (FEN) .

“Desde las mesas directivas del Senado y de la Cámara de Diputados decidimos empezar poniendo orden en casa. Hemos venido eliminando alquileres, racionalizando gastos y administrando cada sol como lo que es: un sol de los peruanos” , afirmó Torres al anunciar la devolución de los recursos.

El titular del Senado sostuvo que el dinero debe priorizar las necesidades de la población y no permanecer en las cuentas del Parlamento. “Si esa madre y esa familia necesitan ese dinero, ¿con qué derecho mantendríamos nosotros ello en una cuenta?”, expresó, al referirse a las familias expuestas a la inseguridad y a los efectos de las lluvias.

¿En qué se utilizarán los S/ 270 millones?

Torres destacó que el monto anunciado podría contribuir al fortalecimiento de la seguridad ciudadana. Para ilustrar su dimensión, indicó que los S/ 270 millones equivalen a “más de 1,350 patrulleros”, que podrían utilizarse para reforzar la vigilancia y la respuesta ante emergencias.

El presidente del Senado también vinculó los recursos con la prevención de los daños ocasionados por las lluvias y el aumento del caudal de los ríos. En ese contexto, señaló que el dinero puede contribuir a financiar obras de protección para las familias que viven en zonas expuestas a estos fenómenos.

Óscar Reto, presidente de la Cámara de Diputados, señaló que los recursos apuntarán a la prevención frente al Fenómeno El Niño, la lucha contra la inseguridad ciudadana y la atención de emergencias por incendios forestales. Foto: Congreso.

Sobre el origen del ahorro, Torres remarcó que el resultado corresponde al trabajo conjunto de ambas cámaras. “No es mérito de una bancada ni de una sola cámara, es el trabajo conjunto de dos mesas directivas”, afirmó.

Asimismo, reconoció que aún existen aspectos por mejorar en la gestión parlamentaria, aunque consideró que el resultado representa un avance.

Cámara de Diputados destaca responsabilidad fiscal

Por su parte, el presidente de la Cámara de Diputados, Óscar Reto, sostuvo que el Congreso bicameral ha asumido un compromiso con la austeridad y el manejo responsable de los recursos públicos.

“El Congreso bicameral ha asumido el compromiso firme con la austeridad y la responsabilidad fiscal. Estos recursos van dirigidos a lo que hoy urge a los peruanos” , señaló.

Reto precisó que las prioridades incluyen la prevención frente al Fenómeno El Niño, el fortalecimiento de la lucha contra la inseguridad ciudadana y la atención de las emergencias por incendios forestales.

El titular de Diputados también subrayó la necesidad de alcanzar acuerdos para responder a estos problemas. “La unidad nacional frente a las amenazas frente al FEN, la inseguridad y los incendios forestales es imperativa” , afirmó.

Finalmente, Reto sostuvo que la austeridad y la vocación de servicio deben orientar el trabajo del Parlamento. En esa línea, destacó la importancia de actuar mediante consensos y con respeto a la Constitución, en el marco de las funciones de las dos cámaras.