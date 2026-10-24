Luego de los cuestionamientos ocurridos por la publicación de la autógrafa de la Ley 32743, que delega facultades legislativas al Gobierno, el presidente del Senado, Miguel Ángel Torres, anunció que se tramitará de inmediato una fe de erratas para corregir un error en el encabezado del documento oficial.

A través de un comunicado, firmado en calidad de “presidente del Congreso”, Torres sostuvo que la norma fue aprobada por ambas cámaras, remitida conforme a la Constitución y al Reglamento del Senado.

No obstante, reconoció que se incurrió en un error material al consignar la denominación de la institución en el texto.

“Se ha identificado un error material en el encabezado, donde se consignó «Senado» en lugar de «Congreso». He dispuesto que se tramite la fe de erratas correspondiente de inmediato”, señaló en el pronunciamiento.

El anuncio se produce luego de la controversia por la omisión de las firmas del presidente de la Cámara de Diputados, Óscar Reto, y de la primera vicepresidenta, Anali Márquez, en la publicación de la norma. El último viernes, Reto solicitó a Torres corregir el documento oficial.

Comunicado sobre la ley de delegación de facultades, Ley 32743: https://t.co/N72rXWGRrm — Miki Torres (@mikitorresfp) October 24, 2026

Finalmente, el titular del Senado defendió la necesidad de subsanar el error y afirmó que la corrección forma parte de las responsabilidades de la institución.

“Corregir lo que corresponde también es un deber y una muestra de respeto a quienes representamos, a la transparencia y la institucionalidad. Nuestra prioridad continúa siendo la misma: atender las urgencias del país”, concluyó.

OBSERVACIONES DE ESPECIALISTAS

La decisión del titular del Senado se produjo tras las observaciones de diferentes especialistas.

En RPP, el exoficial mayor del Congreso, César Delgado-Guembes, y el abogado Natale Amprimo, cuestionaron que la autógrafa de la Ley 32743 identificara al Senado como el órgano emisor de la norma, pese a que esta requiere la intervención de ambas cámaras en el sistema bicameral.

Delgado-Guembes señaló que el encabezado debió hacer referencia al Congreso de la República, al tratarse de una ley aprobada mediante el procedimiento parlamentario bicameral.

Asimismo, cuestionó que el documento incluyera únicamente las firmas del presidente y del vicepresidente del Senado, sin incorporar a representantes de la Cámara de Diputados.

“En epígrafe, el Congreso de la República ha dado la ley siguiente. No es que el Senado ha dado la ley siguiente”, precisó el exfuncionario parlamentario.

Por su parte, el abogado Natale Amprimo coincidió en que la norma debía atribuirse al Congreso y no exclusivamente a la cámara alta.