Las juntas de portavoces del Senado y de la Cámara de Diputados se reunirán este martes 27 de octubre en el Palacio Legislativo, en una convocatoria que contempla un encuentro entre ambas instancias y una posterior sesión conjunta.

Según la citación difundida por el Congreso de la República, la reunión se realizará desde las 10:30 a. m. en la Sala Grau del Palacio Legislativo, con la participación de los integrantes de las mesas directivas y los portavoces de ambas cámaras.

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La convocatoria señala que el encuentro se realizará por disposición del presidente del Senado y del Congreso, al amparo del literal a) del artículo 85 del Reglamento del Congreso.

Asimismo, precisa que, una vez culminada la conferencia entre las juntas de portavoces, se llevará a cabo una sesión conjunta en la misma sala.

#CongresoInforma | Las Juntas de Portavoces del Senado y de la Cámara de Diputados se reunirán el martes 27 de octubre, a partir de las 10:30 a. m. https://t.co/PFAwtTk4Xt — Congreso del Perú 🇵🇪 (@congresoperu) October 24, 2026

La citación lleva la firma del oficial mayor del Congreso de la República, Giovanni Forno.