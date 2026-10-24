La reunión fue convocada por disposición del presidente del Senado y del Congreso y se realizará al amparo del Reglamento del Congreso. (Foto: Andina)
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Redacción Gestión
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Según la citación difundida por el Congreso de la República, la reunión se realizará desde las 10:30 a. m. en la Sala Grau del Palacio Legislativo, con la participación de los integrantes de las mesas directivas y los portavoces de ambas cámaras.

Asimismo, precisa que, una vez culminada la conferencia entre las juntas de portavoces, se llevará a cabo una sesión conjunta en la misma sala.

La citación lleva la firma del oficial mayor del Congreso de la República, Giovanni Forno.

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