Cámara de Diputados someterá a votación admisión de interpelación al ministro Chang. Foto: Alonso Chero
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Redacción Gestión
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La iniciativa fue presentada por las bancadas de Ahora Nación, Juntos por el Perú y Partido Cívico Obras.

, según indicó el presidente de la Cámara de Diputados, Oscar Reto.

designaciones y nombramientos en el sector, así como derechos pensionarios de los maestros.

Entre los asuntos incluidos en el pliego que se plantea formular al titular de Educación se encuentran:

  • La crisis en la Universidad Nacional de Ucayali.
  • El presunto hostigamiento sexual del superintendente de la Sunedu.
  • La idoneidad de las designaciones y los nombramientos en el sector Educación.
  • La política del sector respecto a la educación superior universitaria.
  • La reglamentación de la Ley 32581, que garantiza el pago de la pensión para la protección y seguridad social de los maestros jubilados y cesantes del Perú.

Cabe precisar que, para que la interpelación se admita, la moción deberá obtener el voto favorable de un tercio de los diputados hábiles, según el artículo 154 del Reglamento de la Cámara de Diputados.

Por ello, quedará en potestad del Pleno de la Cámara de Diputados decidir si admite el pedido impulsado por las tres agrupaciones parlamentarias para que Chang Escobedo responda las 44 preguntas incluidas en el pliego interpelatorio.

El pleno votará en una próxima sesión la admisión de la interpelación a José Antonio Chang, quien deberá responder un pliego de 44 preguntas si prospera el pedido. (Foto: GEC)
El pleno votará en una próxima sesión la admisión de la interpelación a José Antonio Chang, quien deberá responder un pliego de 44 preguntas si prospera el pedido. (Foto: GEC)

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