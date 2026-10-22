El Pleno de la Cámara de Diputados dio cuenta de la Moción de Orden del Día 424, que propone la interpelación del ministro de Educación, José Antonio Chang. La iniciativa fue presentada por las bancadas de Ahora Nación, Juntos por el Perú y Partido Cívico Obras.

La admisión de la moción se someterá a votación en la siguiente sesión del pleno a aquella en la que fue presentada, según indicó el presidente de la Cámara de Diputados, Oscar Reto.

El documento comprende un pliego interpelatorio de 44 preguntas sobre la situación de la educación superior universitaria, designaciones y nombramientos en el sector, así como derechos pensionarios de los maestros.

Entre los asuntos incluidos en el pliego que se plantea formular al titular de Educación se encuentran:

La crisis en la Universidad Nacional de Ucayali.

El presunto hostigamiento sexual del superintendente de la Sunedu.

La idoneidad de las designaciones y los nombramientos en el sector Educación.

La política del sector respecto a la educación superior universitaria.

La reglamentación de la Ley 32581, que garantiza el pago de la pensión para la protección y seguridad social de los maestros jubilados y cesantes del Perú.

Cabe precisar que, para que la interpelación se admita, la moción deberá obtener el voto favorable de un tercio de los diputados hábiles, según el artículo 154 del Reglamento de la Cámara de Diputados.

Por ello, quedará en potestad del Pleno de la Cámara de Diputados decidir si admite el pedido impulsado por las tres agrupaciones parlamentarias para que Chang Escobedo responda las 44 preguntas incluidas en el pliego interpelatorio.