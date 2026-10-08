Al menos 18 mil instituciones educativas ubicadas en distintas regiones del país serán intervenidas como parte de las medidas que prepara el Ministerio de Educación (Minedu) ante la posibilidad de que el fenómeno El Niño se presente con mayor intensidad.

El titular del sector, José Antonio Chang, informó que en algunas zonas consideradas vulnerables el año escolar 2026 concluirá a fines de noviembre, como medida preventiva frente a los posibles efectos del evento climático.

El anuncio fue realizado durante su visita a la institución educativa Mariano Melgar, en Breña.

El ministro explicó que el adelanto del cierre del año escolar ya fue determinado para ciertos puntos del país, aunque todavía no precisó qué jurisdicciones estarán comprendidas ni cuántos estudiantes se verán afectados por el cambio de calendario.

¿Qué regiones tendrán un cierre anticipado?

Chang mencionó entre las zonas que podrían verse principalmente afectadas por El Niño a Tumbes, Piura, Lambayeque y La Libertad.

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“Los primeros días de diciembre ya están terminadas las clases en aquellas zonas donde potencialmente el fenómeno del Niño llegue con fuerza”, sostuvo.

El titular de Educación señaló que la decisión responde a la posibilidad de que el evento climático genere impactos de mayor intensidad en determinadas zonas del país.

Sin embargo, el sector aún deberá precisar las regiones y localidades específicas donde se aplicará la medida.

Intervención en colegios

Como parte de las acciones preventivas, el Minedu prevé intervenir cerca de 18 mil colegios ubicados en ocho regiones, con el objetivo de reducir los posibles daños que podrían generar las lluvias y otros efectos asociados al fenómeno El Niño.

La cifra fue mencionada por Chang durante su visita al colegio Mariano Melgar y forma parte del conjunto de medidas que el sector viene preparando frente al escenario climático.

Aulas prefabricadas

El Ministerio de Educación también adquirió 1,500 aulas prefabricadas que serán destinadas a las zonas más expuestas.

Estas estructuras servirán como alternativa temporal en caso de que los daños ocasionados por el evento climático impidan utilizar determinadas instalaciones educativas.

Minedu destina 373 millones de soles para comprar 1500 aulas modulares provisionales y afrontar El Niño. Foto: Minedu.

“Para eso, hemos adquirido mil quinientas aulas prefabricadas que son para reemplazar en el supuesto de que no podamos contener los efectos del fenómeno del Niño”, manifestó Chang.

De esta manera, el sector busca contar con espacios alternativos para garantizar la continuidad de las clases en los colegios que eventualmente requieran reemplazar temporalmente parte de su infraestructura.