El Estado peruano pone sobre la mesa nuevos proyectos de infraestructura y espera que el sector privado tome la posta a través del mecanismo de Obras por Impuestos (OxI). Así lo resaltaron los representantes del Ministerio de Educación (Minedu), Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS) y Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC).

Durante el foro “Obras por impuestos: perspectivas y oportunidades para el próximo quinquenio”, organizado por la Cámara de Comercio de Lima (CCL), las carteras resaltaron que la decisión política y la articulación con el empresariado son fundamentales para cerrar las brechas.

Posibilidad de trabajo en conjunto

En una comparación de los montos de proyectos ya adjudicados entre los ministerios, el Minedu se posiciona a la cabeza, con 27 proyectos y S/ 1,163 millones. Le siguen el MVCS, con 14 proyectos y S/ 831.6 millones; el Minsa, con 4 proyectos y S/ 625 millones; y el MTC, con 3 proyectos y S/ 492 millones.

Al respecto, Alberto Marquina, a cargo de la Dirección General de Infraestructura Educativa del Minedu, precisó que la cartera ha identificado 47 proyectos que superan los S/ 2,800 millones bajo OxI.

De estos, 18 ya se encuentran culminados. Los Colegios de Alto Rendimiento (COAR) en Ica, Piura, Áncash, Moquegua y Tacna son ejemplos de una buena dinámica de obras por impuestos. El otro grupo está en etapa de darlo a conocer al sector privado.

En esa línea, indicó que hay tres proyectos en promoción por S/ 157 millones que se destacan:

COAR Lambayeque (S/ 101.4 millones)

Institución Educativa Manuel Gonzáles Prada (S/ 10.2 millones)

Institución Educativa Enrique Nerini Collazos (S/ 45.6 millones)

A su turno, Gabriela Carrasco, viceministra de Transportes del MTC, explicó que el empresariado muchas veces ve difícil sumarse al mecanismo de OxI vinculado con su cartera debido a que los proyectos, aún si son “sencillos”, son de gran envergadura: los más pequeños inician en S/ 100 millones y pueden llegar a S/ 500 millones.

No obstante, citó un caso. Se trata del proyecto de la vía Arequipa - La Joya, el cual se ejecuta exitosamente mediante un consorcio de empresas: Cemento Yura, Interbank y Cerro Verde. “Sí se permite tener varios financistas alrededor de un proyecto”, sostuvo.

Mencionó también que hay otros proyectos importantes en promoción:

Puente Pallar y sus accesos (S/ 73 millones)

Vías de acceso para conectar el Aeropuerto Internacional de Chinchero en Cusco (S/ 443.8 millones)

Por su parte, Alfredo Lozada, viceministro de Vivienda y Urbanismo del MVCS, expuso que, en los últimos 20 años, las principales ciudades del país han crecido en un 93% de manera “informal”. Aunque para él se trata de un eufemismo para referirse a la usurpación ilegal de tierras promovida por mafias de traficantes de terrenos.

Dado este escenario, propuso que el mecanismo de OxI se utilice para financiar las obras de infraestructura de servicios mayores y troncales (agua y desagüe), así como la construcción simultánea de colegios y centros de salud. De esta manera, el desarrollo urbano se planifica de forma integral.