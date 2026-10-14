El Gobierno inició este mieecoles la distribución del material educativo para el año escolar 2027, como una medida de prevención de cara al fenómeno del Niño.

Cabe mencionar que el martes, salió una resolución del Ministerio de Educación (Minedu) haciendo un cambio en el cierre del calendario escolar, previsto debido a las intensas lluvias que se estima llegarán en quincena de noviembre.

En rueda de prensa, la presidenta de la República, Keiko Fujimori, indicó que el fenómeno de El Niño “será muy fuerte y, a pesar de todas las medidas de prevención que se están tomando, queremos garantizar que todo el material educativo se encuentre ya distribuido en las diferentes regiones”.

Este material llegará a todas las regiones y serán la Dirección Regional de Educación y la Unidad de Gestión Educativa Local las que distribuyan después a cada institución educativa.

También se refirió a la revisión de los textos escolares “para retirar los sesgos ideológicos que han habido”.

“Nosotros somos respetuosos de las religiones. Sin embargo, también hay que respetar que existen diversas miradas respecto a la religión. Por lo tanto, nosotros como país lo que buscamos es que los alumnos respondan, realicen un análisis crítico de los contenidos, pero que estos contenidos sean totalmente objetivos de la historia”, mencionó.

Resaltó que los textos que están saliendo se centran básicamente en la importancia del desarrollo integral de las personas. “Aquellos textos que no estén incorporando, digamos, o estén señalando algunos aspectos ideológicos están siendo revisados”.

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Disciplina en colegios

Otro punto que comentó fue sobre el debate generado en torno al reglamento de disciplina que el titular del Minedu anunció.

“Hemos visto que ha sido muy bien recibido por los padres de familia y por los profesores. Entonces, por supuesto que estamos abiertos a escuchar algunas sugerencias, críticas constructivas, porque para eso se trata esta prepublicación. Nosotros vamos a seguir dando a conocer todas las medidas que estamos tomando desde el Gobierno de cara al quinquenio, que será de recuperar la educación como un pilar fundamental para nuestro país”, refirió Fujimori Higuchi.

El ministro de Educación, José Antonio Chang, se pronunció sobre lo señalado por el director de la Dirección Regional de Educación (DRE), quien indicó que los padres de familia podrían ser denunciados si no acuden a las citaciones. Al respecto, el titular del Minedu respondió: “Sí, es correcto. Los padres también son corresponsables civiles en este tema”.