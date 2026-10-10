La transferencia corresponde al primer tramo de los Compromisos de Desempeño 2026. Conoce qué intervenciones se financiarán con los recursos asignados. Foto: Gobierno Regional de Arequipa.
La transferencia corresponde al primer tramo de los Compromisos de Desempeño 2026. Conoce qué intervenciones se financiarán con los recursos asignados. Foto: Gobierno Regional de Arequipa.
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Redacción Gestión
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El Ejecutivo autorizó la transferencia de S/ 45.504 millones a distintos gobiernos regionales para financiar programas educativos, trabajos de mantenimiento y acondicionamiento de infraestructura.

La medida fue oficializada por el , publicado hoy en el diario oficial El Peruano.

Los recursos provienen del presupuesto institucional del Ministerio de Educación (Minedu) y corresponden al primer tramo de los Compromisos de Desempeño 2026, un mecanismo que asigna financiamiento para impulsar el cumplimiento de metas en el sector.

Entre los conceptos que recibirán los fondos figuran la adquisición de bienes y equipamiento, la contratación de servicios y el mantenimiento de infraestructura educativa.

También se financiarán programas orientados a mejorar los aprendizajes en la educación básica regular y ampliar el acceso a los servicios educativos públicos.

Otra parte de los recursos se destinará al programa de reducción de la vulnerabilidad y atención de emergencias por desastres.

Los montos asignados a cada gobierno regional y la relación de entidades beneficiarias se detallan en los anexos de la norma, disponibles en las plataformas digitales del Minedu y del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).

Las entidades receptoras deberán aprobar la distribución interna de los recursos mediante una resolución dentro de los cinco días calendario posteriores a la entrada en vigencia del decreto. Asimismo, deberán utilizar el dinero exclusivamente para los fines autorizados.

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