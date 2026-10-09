¿La normativa peruana ya está adecuada para atender a El Niño en sus diferentes etapas? (Foto: GEC)
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Ricardo Guerra Vásquez
Ricardo Guerra Vásquez

Los retos de infraestructura en el Perú son enormes y, dada la alta inestabilidad política que se tuvo en los últimos años, los avances habrían sido mínimos.

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