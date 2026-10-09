En el marco de la edición 2026 de la Feria Internacional de Infraestructura & Construcción - Infracon Perú, Gestión conversó con César Candela, presidente de la Sociedad Nacional de Construcción e Infraestructura (SNCI), a cargo del evento, para conocer su perspectiva de la coyuntura.

¿Qué brecha de infraestructura heredó este Gobierno? ¿Cuáles son los principales retos?

En los últimos cinco años, la brecha se ha mantenido. Sin embargo, la nueva ley de Asociaciones Públicas Privadas (APP) permite, ahora, que se apruebe un plan nacional de infraestructura cada cinco años y hacer un seguimiento del avance. Aun así, el reto es significativo: ordenar toda la administración pública y asignar la responsabilidad de los funcionarios a cargo del perfil técnico y profesional que se requiere para las posiciones estratégicas en las entidades públicas involucradas.

¿Es el tema normativo hoy el principal cuello de botella para el cierre de la brecha?

Es uno, pero no el único. Son varios. Primero, hay que ordenar la estructura del Estado. Se ejecutan proyectos de obras a través de 11 ministerios, de un total de 19. Sobre esto, hay más de 30 programas y proyectos especiales que son parte de esta estructura, lo que hace más difícil enfrentar la corrupción.

Lo otro es la capacitación de los instrumentos legales o marcos regulatorios que sirven para ejecutar el presupuesto público o canalizar la inversión privada.

Y un tercer aspecto sería la profesionalización que hay que lograr en todos los niveles por donde hay un flujo de ejecución de proyectos a nivel nacional.

¿Qué grandes retos ve la SNCI para el país en construcción? | GEC

Vista estas semanas, ¿considera apropiada la visión de Fuerza Popular para avanzar en el sector de infraestructura?

En principio creo que todavía hay varias cosas que implementar. No logro visualizar un objetivo concreto. Además del anuncio en el Mensaje a la Nación de las 6 Líneas del Metro de Lima, que fue planteado por el gremio, es importante que se trace la implementación de las líneas ferroviarias en provincias. En algún momento, se indicó que eran ocho y la inversión supera los US$ 50,000 millones.

Para esto, se requiere fortalecer la política de promoción de inversión privada proveniente de fuera. Espero que, en las próximas semanas y meses, así como se enfrenta el fenómeno de El Niño (FEN), también se vaya generando la atracción de inversiones en otras zonas del país. Son labores que se tienen que hacer en simultáneo, no por hacer una cosa tienes que dejar de hacer otra.

¿Qué proyectos generan especial optimismo al sector?

La nueva Carretera Central es una de ellas. El objetivo de este Gobierno debería ser impulsarla en todos sus tramos. El acceso al aeropuerto y, por supuesto, avanzar en el Anillo Vial Periférico que va a transitar 11 distritos de Lima y permitirá recorrer desde San Luis al aeropuerto en 30 minutos. Esta es una inversión de casi US$ 3.600 millones. A nivel de provincias, hay proyectos a nivel de puertos y de aeropuertos bastante relevantes para promocionar vía APP.

César Candela, presidente de la Sociedad Nacional de Construcción e Infraestructura. | Foto: Congreso.

Ante la problemática descrita, y siendo un tema abordado en campaña, ¿debería potenciarse la idea de crear un Ministerio de Infraestructura?

Nosotros lo propusimos como gremio, durante el gobierno de Dina Boluarte. Primero, porque el gasto de obras se hace a través de 11 de los 19 ministerios. Cada uno tiene entidades que también ejecutan obras, son 30 entre programas y proyectos. Esto dificulta el control de la corrupción.

Además, es más fácil capacitar a un grupo de funcionarios o servidores públicos en la ejecución de infraestructuras. También presentamos medidas sobre la cantidad del personal que excedería.

Entiendo que para la SNCI sigue siendo un punto urgente esta medida...

Sí, lo que no significa que va a funcionar mañana, porque la creación de un ministerio significa reducir la estructura de otros. Algunos dicen, otro ministerio es más dinero, más corrupción. No, porque eso significa quitar dinero de otros para ponerlo en uno, reducir la estructura y, de repente, desaparecer lo que sería el Ministerio de Transportes. Otros, como el de Educación, se reestructurarían. Deben estar enfocados en enseñar y no en construir colegios.

¿Cuánto espacio más hay para las APP y otros mecanismos como las Obras por Impuestos (OxI), entre otros?

Si bien hay una brecha, estamos hablando de construcción, ¿y el mantenimiento? Aparte, en el fenómeno de El Niño (FEN) del 2017, se afectaron 10,000 kilómetros de carreteras, quedaron dañadas más de 350,000 viviendas e inhabilitadas para ingresar más de 60.000. Los estimados son que este FEN será el peor visto en los últimos 100 años. Ahí es importante destacar el decreto de urgencia para la modalidad de OxI express, que está dirigido para que las empresas colaboren e inviertan a través de servicios por impuestos y obras por impuestos dirigidos expresamente a la prevención del FEN.