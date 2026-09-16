Aecom busca ampliar su participación en proyectos de transporte, puertos, salud, minería y energía como parte de su estrategia de crecimiento en el mercado peruano. (Foto: composición)
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Dax Canchari Reyes
mailDax Canchari Reyes

Perú se ha convertido en uno de los mercados prioritarios de Aecom en Latinoamérica. La firma global de diseño, ingeniería y gestión de infraestructura busca ampliar su participación en proyectos públicos y privados, en un contexto marcado por la necesidad de cerrar la brecha de infraestructura del país. ¿Cuál será la estrategia de la compañía para consolidar su crecimiento en el mercado peruano?

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