En entrevista con Gestión, Javier Rodríguez, vicepresidente y country manager de Aecom para Colombia y Perú, detalló los sectores donde la empresa concentrará su crecimiento y explica por qué considera que el mercado peruano seguirá ofreciendo oportunidades para la ingeniería y la gestión de grandes proyectos.

“No nos equivocamos en el crecimiento. Tanto en producción como en ebitda, el rendimiento está siendo muy positivo y el crecimiento ha respondido a lo planeado”, señaló.

La evolución de su cartera, las oportunidades que identifica en infraestructura y la estrategia que desplegará en los próximos años delinean la apuesta de Aecom por el mercado peruano.

Nuevos proyectos fortalecen la cartera de Aecom

Tras cumplir su meta de crecimiento de doble dígito y registrar resultados positivos en producción y ebitda, Aecom fortaleció su cartera con nuevos proyectos de infraestructura.

Así, a la creación de las PMO (oficina de gestión de proyectos) de los hospitales de Trujillo y Piura, sumaron el PMO del Hospital de Abancay. Asimismo, incorporaron el prediseño de la nueva Base Naval del Callao y los estudios geotécnicos para completar el diseño del Aeropuerto Internacional de Chinchero.

Aecom participa en el proyecto del Aeropuerto de Chincheros. (Foto: Aecom).

En conjunto, los proyectos incorporados durante el último año 2025 representan un capex superior a US$4,000 millones y permitieron que el backlog (portafolio) del negocio de consultoría creciera más de 40% respecto del año anterior.

Aecom también apunta a ampliar su participación en los próximos procesos de adjudicación. En transporte, buscará intervenir en el ferrocarril Lima-Ica y en las Líneas 3 y 4 del Metro de Lima.

En salud, prevé competir por nuevas PMO de los hospitales de Lambayeque, Cayetano Heredia y San Juan de Lurigancho.

A esas iniciativas, se suma el interés por incrementar su presencia en los puertos del Callao y Corío, fortalecer su participación en proyectos mineros y acompañar al Estado en el desarrollo de un plan energético y en el crecimiento ordenado de los centros de datos.

Aecom participa en el PMO del Hospital Abancay. (Foto: Aecom).

Infraestructura, energía y minería marcan el próximo ciclo de inversión

El mercado peruano sigue siendo uno de los principales motores de crecimiento de Aecom. Actualmente, la operación local representa alrededor del 35% de su negocio en Latinoamérica y, según las proyecciones de la firma, el país movilizará cerca de US$20,000 millones en infraestructura durante los próximos años. En esa actividad, la consultoría en diseño y gestión de la construcción suele representar entre el 5% y el 10% del valor de las inversiones.

“Las oportunidades siguen siendo las mismas, aunque el desafío está en acelerar la ejecución de las obras, reducir las brechas de infraestructura y asegurar mecanismos de financiamiento que permitan concretarlas”, comentó Rodríguez.

En ese contexto, el ejecutivo consideró que el mecanismo Gobierno a Gobierno (G2G) debe evolucionar. A su juicio, tiene que enfocarse en grandes proyectos de infraestructura y de garantía social, además de convertirse en una herramienta que impulse la inversión privada.

Aecom participó en la creación de las PMO del Hospital de Trujillo y Hospital de Piura.

Asimismo, destacó que la experiencia peruana demuestra que este modelo ha permitido garantizar infraestructura básica y puede convertirse en una referencia para otros países de Latinoamérica.

Sobre la inversión privada, Rodríguez señaló que la minería continúa siendo el principal motor del mercado. Sin embargo, identificó un nuevo impulso en el sector energético, tanto en generación como en transmisión y exportación, al considerarlo un elemento transversal para el desarrollo del resto de industrias

También prevé un mayor crecimiento de la infraestructura vinculada con las comunicaciones y los data centers, segmentos que, en su opinión, todavía presentan espacio para desarrollarse frente a otros países de la región.

Aecom buscará participar en los próximos procesos de adjudicación de las Líneas 3 y 4 del Metro de Lima, como parte de su estrategia de crecimiento en el país.

La inteligencia artificial y las PMO, ejes de la estrategia de crecimiento

Otro de los ejes de la estrategia de Aecom será la incorporación de inteligencia artificial a sus procesos. Tras adquirir a finales del 2025 una empresa especializada en esta tecnología aplicada a la ingeniería, ya utiliza estas herramientas en el diseño, la gestión de la construcción y los servicios de consultoría que desarrolla en Perú.

“Hoy Aecom en Perú ya tiene a disposición las mejores prácticas de inteligencia artificial del mercado en los diseños y las PMO que desarrolla en el país”, destacó Rodríguez.

De cara a los próximos años, la empresa descarta crecer mediante adquisiciones y mantendrá una estrategia de expansión orgánica. Según el ejecutivo, el objetivo es acompañar el ritmo de inversión del país, generar valor y asumir proyectos cada vez más complejos conforme evolucione el mercado peruano.

En ese camino, las PMO seguirán siendo el eje de su estrategia. El ejecutivo sostiene que estas oficinas permiten asegurar el cumplimiento de plazos y presupuestos, así como garantizar la calidad de los activos y su utilidad para los usuarios finales.

“Las PMO son absolutamente necesarias para que los proyectos cumplan plazo y presupuesto. Esa es la apuesta principal de Aecom en Perú”, concluyó.