Fuera de Lima, Fujimori reiteró promesas que, como contó Gestión, ya estaban incluidas en el plan de gobierno que Fuerza Popular presentó al Jurado Nacional de Elecciones para estos comicios. Fotocomposición: ChatGPT, Alessandro Azurín, Diario Gestión.
Fuera de Lima, Fujimori reiteró promesas que, como contó Gestión, ya estaban incluidas en el plan de gobierno que Fuerza Popular presentó al Jurado Nacional de Elecciones para estos comicios. Fotocomposición: ChatGPT, Alessandro Azurín, Diario Gestión.
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Redacción Gestión
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Durante su Mensaje a la Nación por Fiestas Patrias, la presidenta Keiko Fujimori planteó cuáles serán las metas de su gestión para la ejecución de grandes proyectos viales.

Gran parte de ellos están orientados a mejorar el tránsito en la capital. "En Lima y Callao culminaremos la Línea 2 del Metro y ejecutaremos las líneas 3, 4, 5 y 6; (...) así como los trenes de cercanías Lima – Ica y Lima – Barranca“, puntualizó.

Entre ellos están el impulso de sistemas de metro en Arequipa, Piura y Trujillo. Además, la presidenta recalcó que culminará la Nueva Carretera Central “como una obra prioritaria para integrar Lima con el centro del país”.

“Asimismo, ejecutaremos las carreteras Oyón – Ambo, Canta – La Viuda – Unish, Puerto Ocopa – Atalaya, la Longitudinal de la Sierra que recorre Junín, Huancavelica, Ayacucho y Apurímac, Carretera la Libertadores, la Autopista del Sol y la Red Vial N.° 4, junto con un Programa Nacional de rehabilitación y mantenimiento de caminos rurales“, puntualizó también.

Fujimori cerró esta parte de su mensaje reiterando que conectar al Perú con carreteras y otras vías modernas como las listadas será clave para el desarrollo del país y el crecimiento económico.

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