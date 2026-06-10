Ante el próximo cambio de gobierno, la ex ministra de Economía, Denisse Miralles, resaltó las complicaciones que tendrá la próxima gestión para cerrar la brecha de infraestructura.

Para la ahora directora de Inversiones Descentralizadas de ProInversión, el próximo gobierno tendrá poco margen de tiempo para impulsar cambios de fondo que permitan mejorar la gestión pública.

“Nuestro país tiene indicadores macroeconómicos muy positivos, pero no es posible que nuestra población no sienta ese impacto positivo y eso es porque no está funcionando la eficiencia en la ejecución, no solo de inversiones, sino del presupuesto en general. Ese es un poco el reto que se tiene y se tiene que trabajar rápido. El gobierno que ingresa tiene una oportunidad de oro, pero también que es una ventana muy corta de hacer reformas estructurales que se requieren ”, comentó en RPP.

Entre los principales retos para la nueva gestiión mencionó la necesidad de destrabar las obras paralizadas y asegurar recursos para enfrentar posibles emergencias climáticas como el fenómeno de El Niño.

También consideró necesario acelerar proyectos de infraestructura y desarrollo productivo, especialmente aquellos vinculados a irrigación como Chinecas y Alto Piura.

La ex titular del MEF recordó que el cierre de la brecha de infraestructura requiere un crecimiento económico sostenido y superior al actual.

“Lo que se tiene que hacer es ver lo que ya se está avanzando, terminarlo y tomar las decisiones priorizando la eficiencia. Si seguimos creciendo a tasas de 3% nunca vamos a cerrar la brecha de infraestructura . En el MEF teníamos una medición que era si crecíamos a tasa de 5% nos íbamos a demorar 73 años en cerrar la brecha de infraestructura y si crecíamos a más de 7% serían 23 años ”, sostuvo.

En ese sentido, Miralles consideró que el próximo ministro de Economía debe ser un funcionario con experiencia en la gestión pública y capacidad para adoptar decisiones complejas.

Además, resaltó que se requiere mejorar la coordinación no solo en la ejecución de gastos, sino también en las competencias entre el nivel de gobierno regional y los gobiernos locales con el Ejecutivo, para lo cual se debe buscar un consenso teniendo en cuenta que el próximo año será complejo.