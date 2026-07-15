La minera canadiense Radius Gold Inc. firmó un Acuerdo de Opción formal con Minera Joncijirca SAC para hacerse del control del Proyecto de Plata Jonco, ubicado en el centro del Perú. El acuerdo, canalizado a través de su subsidiaria Minera Aymara SAC, le otorga a la compañía canadiense una opción exclusiva para adquirir el 100% de las siete concesiones mineras que integran el proyecto.

Es importante señalar, que el acuerdo definitivo formaliza la Carta de Intención vinculante que ambas partes habían suscrito el 27 de febrero de 2026.

Radius podrá adquirir la participación total en un plazo de cinco años, contados desde la obtención de los permisos de perforación, mediante pagos en efectivo escalonados por US$ 4.15 millones, US$ 7 millones en gastos de exploración y la emisión de 250,000 acciones ordinarias en un calendario por etapas.

Tras ejercer la opción, el vendedor mantendrá un pago permanente equivalente al 2% del valor de los metales que se extraigan del proyecto (conocido como regalía NSR). Ese porcentaje puede bajar a 1.5% si Radius desembolsa US$ 1 millón adicional en un solo pago.

A ello se suma otra regalía del 1.25% que Compañía de Minas Buenaventura SAA ya tiene sobre dos de las concesiones, es decir, un porcentaje de la producción que le corresponderá a la minera peruana.

Jonco contiene un yacimiento con varios metales a la vez —plata, oro, plomo y zinc— formado por antiguas estructuras volcánicas.

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Radius Gold asegura acceso a Jonco y prepara exploración de plata en Perú

Jonco contiene un yacimiento con varios metales a la vez —plata, oro, plomo y zinc— formado por antiguas estructuras volcánicas. El área cubre 3,830 hectáreas y presenta varias zonas identificadas como prometedoras para perforar, ya sea por estudios de superficie o por mediciones del subsuelo.

En el pasado se realizaron 11 perforaciones que sumaron 3,195 metros, y la compañía estima que hay potencial para hallar mineral en grandes cantidades.

“La firma de este acuerdo representa un hito importante para Radius, ya que nos asegura el acceso formal al proyecto de plata Jonco”, comentó Luke Longridge, presidente de Radius Gold.

“Ahora estamos en condiciones de avanzar en la exploración de superficie y la definición de objetivos, y espero con interés trabajar con nuestro equipo y demás partes interesadas a medida que avanzamos en el proceso de obtención de permisos”, añadió.

Radius Gold reorganiza su plana directiva y pone el foco en el Perú

El mes pasado, la minera canadiense Radius Gold reorganizó su plana directiva para acelerar sus proyectos de exploración en el Perú. En detalle, la firma nombró al Dr. Luke Longridge como presidente y a Simon Ridgway como director ejecutivo y presidente del consejo, mientras Bruce Smith continúa como director y asesor técnico. La nueva estructura busca fortalecer una cartera que tiene al país como uno de sus principales focos de crecimiento.

Longridge aporta más de 15 años de experiencia en exploración y desarrollo minero. Antes de sumarse a Radius trabajó como geólogo estructural principal en Teck Resources, donde participó en el proyecto Zafranal y otras iniciativas en el sur peruano. Ambos ejecutivos coincidieron en destacar el potencial geológico del país y la relevancia de los activos de la compañía.

En el Perú, Radius impulsa dos proyectos clave: Tierra Roja, su principal activo, enfocado en cobre en Caravelí (Arequipa), con más de 8.000 hectáreas de concesiones en una zona de sistemas tipo pórfido; y Jonco, en Áncash, un sistema polimetálico de plata, oro, plomo y zinc sobre el que firmó una opción para adquirir el 100% —formalizada este año tras la carta de intención de febrero— y cuyo potencial aún evalúa para definir futuras campañas de perforación.

DATO CLAVE.