Bradken refuerza su apuesta por el Perú. La compañía australiana especializada en soluciones para la industria minera inauguró una nueva planta en Chilca (Cañete), proyecto que forma parte de una de las inversiones más importantes desarrolladas por la empresa a nivel global en los últimos años. ¿Qué papel tendrá esta operación dentro de su estrategia para América Latina?

Como adelantó Gestión a inicios de julio, la compañía venía preparando la puesta en marcha de esta infraestructura para convertir al Perú en su hub regional de revestimientos de acero para molinos utilizados en minería. Con la inauguración de la planta, ese plan entra ahora en operación.

La operación demandó una inversión superior a los US$ 100 millones y estará dedicada exclusivamente a la fabricación de revestimientos de acero para molinos utilizados en minería. La planta fue adquirida por Bradken en 2024 y posteriormente renovada para reutilizarla como su única planta de revestimiento de acero de gran escala en el Perú.

La remozada infraestructura representa uno de los proyectos más importantes de la compañía en los últimos años a nivel global y, según la empresa, refleja su visión de largo plazo en el país. Asimismo, ha sido diseñada como un hub regional para atender prioritariamente los mercados de Perú y Chile, además de Brasil, Surinam y Argentina.

“Esta operación, además, fortalece significativamente nuestra capacidad de producción regional y nos permitirá responder con mayor rapidez y eficiencia a las necesidades de la industria minera”, señaló Sean Winstone, CEO de Bradken, durante la inauguración de la planta en Chilca.

Bradken proyecta crecer al menos 30% en América Latina tras la puesta en marcha de su nueva planta en Perú.

Bradken proyecta crecer 30% en América Latina

La compañía proyecta crecer al menos 30% en América Latina conforme consolide su cadena de suministro regional y fortalezca su relación con los principales operadores mineros.

Ese crecimiento estará respaldado por la nueva planta de Chilca, desde donde atenderá prioritariamente los mercados de Perú y Chile, además de Brasil, Surinam y Argentina. Con esta operación, Bradken espera cubrir más del 50% de la demanda regional de revestimientos de acero para molinos durante los próximos tres a cinco años.

Además, como bien había informado este diario, la empresa prevé que el desarrollo de nuevos proyectos mineros y la reposición periódica de los revestimientos utilizados en los molinos sostengan la demanda de estos componentes en la región.

“Proyectamos un crecimiento de al menos 30% en América Latina, con potencial de expansión adicional a medida que consolidemos nuestra cadena de suministro regional y fortalezcamos relaciones con los principales operadores mineros”, estimó Winstone.

Bradken inaugurará una nueva fundición en Chilca con una inversión mayor a US$ 100 millones.

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Nueva planta impulsará mayor capacidad y eficiencia operativa

La planta de Chilca se ubica sobre un terreno de 62,000 metros cuadrados y cuenta con 19,000 metros cuadrados construidos. Tiene capacidad para elaborar piezas únicas de hasta 7,000 kilogramos y producir hasta 20,000 toneladas anuales de revestimientos de acero para molinos, permitiendo una fabricación más rápida y sostenible para abastecer los mercados internacionales.

Desde Chilca, Bradken abastecerá los mercados de Perú, Chile, Brasil, Surinam y Argentina. (Foto: Bradken)

La infraestructura incorpora tecnologías de automatización, eficiencia energética y economía circular orientadas a reducir emisiones, optimizar el uso de materiales y fortalecer la sostenibilidad de la cadena de suministro minera.

Además, la integración de las operaciones de Perú y Chile permitirá optimizar la logística, compartir capacidades técnicas, reducir significativamente la dependencia de importaciones, fortalecer la resiliencia de la cadena de suministro y responder con mayor rapidez a las necesidades de los clientes.

La empresa estima, además, una reducción significativa en los tiempos de entrega para clientes en ambos mercados.