A fin de hacer una radiografía de la actividad exploratoria en el Perú, durante el XVI Encuentro Internacional de Minería, organizado por la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE) se abordó ese segmento de la inversión minera.

En ese foro, Joel Mazumbar, analista internacional de Exploration Insights y experto en el tema, realizó una evaluación del desempeño de ese rubro en la minería peruana en los últimos años.

Retrasos se multiplican por cinco

En ese análisis, el experto observó que el tiempo que toma iniciar las primeras fases de exploración hasta la conclusión de estudios de factibilidad, pasó de menos de 4 años en la década del 90, hasta veinte años.

Asimismo, advirtió que el plazo para la obtención de un permiso (de las autoridades peruanas) para realizar exploración se incrementó de 1.4 años hasta siete años, es decir se multiplicó por cinco en las últimas décadas.

Igualmente, Mazumbar advierte que en los últimos años se produjo un freno en el ritmo de perforaciones (la última fase de la actividad exploratoria), y que no prevén aún una recuperación para este año.

Refirió que en promedio está tomando hasta 68 meses el poder poner en marcha operaciones de perforación, lo cual hace menos competitivo al Perú.

¿Cuáles son las novedades del sector minero en el Perú? (Foto: Andina)

Retroceso en perforaciones

Explicó que el número de perforaciones alcanzó un pico el 2018, con 1,642 pozos excavados, en su mayoría dirigidos a zinc (42%), cobre (31%), plata (26%) y oro (22%), pero luego cayó en 50% anual el año 2024.

El 2025 el ritmo de perforaciones registró un rebote, con un crecimiento del 17%, en su mayoría destinada a buscar yacimientos de plata (45%), cobre (26%) y oro (19%).

Sin embargo, para el 2026 indicó que las proyecciones no avizoran un retorno a los niveles pico de perforación que se registraban el 2024.

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Freno en la exploración aurífera

En el caso de la exploración para buscar nuevos yacimientos de oro, Mazumbar observó que la misma alcanzó un pico en los años 2000, con un 70% del gasto en ese rubro, pero que actualmente está por debajo del 20%.

Sin embargo, en el caso del cobre, si bien la búsqueda de nuevos yacimientos había decaído en un 30% el año 2017,se ha levantado en forma sostenida hasta un 54% del total el año 2025, como resultado de los altos precios de ese metal.

SNMPE: condiciones para la exploración han empeorado

En el mismo foro, Jonas Mota-e-Silva, presidente del Comité de Exploraciones de la SNMPE, coincidió en que las condiciones para realizar actividad exploratoria en el Perú han empeorado.

Ello, anota, debido a una regulación estatal a esa fase de la actividad minera que consideró exagerada, incluso en las fases tempranas de la exploración, y que se extiende hasta las primeras perforaciones en campo e incluso en fases avanzadas de los proyectos.

Mota-e-Silva, quien es además gerente de exploraciones de Río Tinto, refirió que esta situación sucede, a pesar de la riqueza geológica increíble que tiene el Perú, y que contiene uno de los mejores depósitos de mineral del mundo.