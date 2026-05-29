¿Cómo ha ido la exploración minera en el Perú en el primer tramo del 2026? (Foto: IIMP)
¿Cómo ha ido la exploración minera en el Perú en el primer tramo del 2026? (Foto: IIMP)
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Elías García Olano
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Las inversiones en exploración minera en el Perú, que se venían recuperando el 2025 en forma sostenida por cuatro años consecutivos tras un retroceso en la pandemia, sufrieron un quiebre en el primer trimestre del 2026, al retroceder en 3.1% respecto al mismo periodo del año pasado.

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